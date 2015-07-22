July 22 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the fourth One Day International between Sri Lanka and Pakistan on Wednesday in Colombo, Sri Lanka
Sri Lanka Innings
K. Perera c Wasim b Irfan 0
T. Dilshan b Wasim 50
L. Thirimanne c Shehzad b Shah 90
A. Mathews c Shah b R. Ali 12
D. Chandimal c Shah b Irfan 20
A. Priyanjan c Hafeez b An. Ali 18
M. Siriwardana c Rizwan b An. Ali 19
S. Pathirana run out (An. Ali) 14
L. Malinga c Rizwan b Irfan 17
S. Lakmal not out 1
N. Pradeep not out 0
Extras (b-4 lb-1 nb-2 w-8) 15
Total (for 9 wickets, 50 overs) 256
Fall of wickets: 1-0 K. Perera,2-109 T. Dilshan,3-143 A. Mathews,4-170 D. Chandimal,5-186 L. Thirimanne,6-215 M. Siriwardana,7-228 A. Priyanjan,8-243 S. Pathirana,9-252 L. Malinga
Bowling
M. Irfan 10 - 0 - 50 - 3(nb-2 w-2)
An. Ali 7 - 0 - 41 - 2(w-4)
R. Ali 7 - 0 - 39 - 1(w-2)
Y. Shah 10 - 0 - 50 - 1
Az. Ali 2 - 0 - 13 - 0
I. Wasim 10 - 0 - 43 - 1
S. Malik 4 - 0 - 15 - 0
Pakistan Innings
Az. Ali c sub b Malinga 33
A. Shehzad c K. Perera b Lakmal 95
M. Hafeez c Chandimal b Siriwardana 70
S. Ahmed not out 17
S. Malik not out 29
Extras (b-4 w-9) 13
Total (for 3 wickets, 40.5 overs) 257
Fall of wickets: 1-75 Az. Ali,2-190 A. Shehzad,3-213 M. Hafeez
Did not bat: M. Rizwan, I. Wasim, A. Ali, Y. Shah, R. Ali, M. Irfan
Bowling
L. Malinga 9 - 2 - 46 - 1
S. Lakmal 8 - 0 - 50 - 1(w-3)
S. Pathirana 10 - 0 - 81 - 0
N. Pradeep 2.2 - 0 - 9 - 0(w-1)
A. Mathews 2.4 - 0 - 9 - 0(w-2)
M. Siriwardana 5.5 - 0 - 28 - 1
T. Dilshan 3 - 0 - 30 - 0(w-3)
Referees
Umpire: Rod Tucker
Umpire: Raveendra Wimalasiri
TV umpire: Ian Gould
Match referee: Javagal Srinath
Result: Pakistan won by 7 wickets