Oct 7 Scoreboard from the World Twenty20 final between Sri Lanka and West Indies in Colombo on Sunday. West Indies won the toss and opted to bat. West Indies innings J. Charles c Kulasekara b Mathews 0 C. Gayle lbw b A. Mendis 3 M. Samuels c J. Mendis b Dananjaya 78 D. Bravo lbw b A. Mendis 19 K. Pollard c Dananjaya b A. Mendis 2 A. Russell lbw b A. Mendis 0 D. Sammy not out 26 D. Ramdin not out 4 Extras (lb-2, w-3) 5 Total (six wickets; 20 overs) 137 Did not bat: S. Narine, S. Badree, R. Rampaul Fall of wickets 1-0 2-14 3-73 4-87 5-87 6-108 Bowling: Mathews 4-1-11-1 (1w), Kulasekara 3-0-22-0 (1w), Malinga 4-0-54-0, A. Mendis 4-0-12-0 (1w), Dananjaya 3-0-16-1, J. Mendis 2-0-20-0 Sri Lanka innings M. Jayawardene c Sammy b Narine 33 T. Dilshan b Rampaul 0 K. Sangakkara c Pollard b Badree 22 A. Mathews b Sammy 1 J. Mendis run out 3 T. Perera run out 3 L. Thirimanne c Charles b Sammy 4 N. Kulasekara c Badree b Narine 26 L. Malinga c Bravo b Narine 5 A. Mendis c Bravo b Samuels 1 A. Dananjaya not out 0 Extras (lb-2, nb-1) 3 Total (all out; 18.4 overs) 101 Fall of wickets: 1-6 2-48 3-51 4-60 5-61 6-64 7-69 8-96 9-100 Bowling: Badree 4-0-24-1, Rampaul 3-0-31-1 (1nb), Samuels 4-0-15-1, Gayle 2-0-14-0, Narine 3.4-0-9-3, Sammy 2-0-6-2 West Indies won by 36 runs. (Editing by Sudipto Ganguly)