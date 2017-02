PALLEKELE, Sri Lanka, Sept 27 Scoreboard from the New Zealand v Sri Lanka Super Eight stage of the Twenty20 World Cup at the Pallekele International Cricket Stadium on Thursday. New Zealand: R. Nicol c Thirimanne b Dananjaya 58 M. Guptill c Perera b Dananjaya 38 B. McCullum c Perera b A. Mendis 25 R. Taylor b Kulasekara 23 J. Oram c Dilshan b Kulasekara 6 N. McCullum b Malinga 3 J. Franklin not out 8 K. Williamson run out 4 Extras (lb-4, w-5) 9 Total (7 wickets; 20 overs) 174 Fall of wickets: 1-57 2-99 3-137 4-154 5-159 6-164 7-174. Bowling: Kulasekara 4-0-33-2, Mathews 2-0-14-0, Malinga 4-0-30-1, A Mendis 4-0-48-1, Dananjaya 4-0-32-2, J Mendis 2-0-13-0. Sri Lanka M. Jayawardene c Vettori b Oram 44 T. Dilshan run out 76 K. Sangakkara run out 21 J. Mendis c Taylor b Franklin 8 A. Mathews not out 12 T. Perera b Franklin 5 L. Thirimanne run out 5 Extras (lb-1, w-2) 3 Total (6 wickets; 20 overs) 174 Did not bat: N. Kulasekara, L. Malinga, A. Mendis, A Dananjaya. Fall of wickets: 1-80 2-119 3-131 4-161 5-167 6-174. Bowling: McCullum 3-0-25-0, Mills 2-0-15-0, Southee 4-0-44-0, Oram 3-0-26-1, Vettori 4-0-29-0, Franklin 4-0-34-2. (Editing by Amlan Chakraborty)