LONDON, June 16 Scoreboard from the first one-day international between England and West Indies at The Rose Bowl in Southampton on Saturday. A. Cook c Ramdin b Rampaul 0 I. Bell c Ramdin b DJ Bravo 126 J. Trott c Ramdin b Narine 42 R. Bopara c Ramdin b Samuels 8 E. Morgan b Samuels 21 C. Kieswetter not out 38 T. Bresnan run out 21 S. Broad not out 22 Extras (w 9, nb 1) 10 Total (for six wickets; 50 overs) 288

Did not bat: G. Swann, J. Anderson, S. Finn Fall of wickets 1-0 2-108 3-136 4-187 5-216 6-245

Bowling: Rampaul 10-0-68-1 (2w), Russell 6-0-43-0 (1nb, 2w), Narine 10-0-47-1 (2w), Sammy 6-0-32-0, DJ Bravo 9-0-55-1 (2w), Samuels 9-0-43-2

West Indies innings L. Simmons b Anderson 15 D. Smith c Kieswetter b Bresnan 56 D. Ramdin lbw b Bresnan 22 M. Samuels c Swann b Anderson 30 DJ Bravo lbw b Finn 8 K. Pollard c Morgan b Broad 3 D. Sammy c Bopara b Swann 11 A. Russell c Morgan b Bresnan 7 DM Bravo not out 8 R. Rampaul c Trott b Swann 9 S. Narine c Kieswetter b Bresnan 0 Extras (w 3) 3 Total (all out; 33.4 overs) 172

Fall of wickets 1-25 2-95 3-102 4-118 5-127 6-137 7-155 8-157 9-172 10-172

Bowling: Anderson 8-0-48-2 (1w), Finn 6-0-29-1, Bresnan 7.4-0-34-4 (2w), S. Broad 8-0-40-1, G. Swann 4-0-21-2

Result: England won by 114 runs (D/L method)

England lead the tree-match series 1-0 (Editing by Toby Davis)