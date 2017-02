CUTTACK, Nov 29 Scoreboard from the first one-day international between India and West Indies at the Barabati Stadium in Cuttack on Tuesday.

West Indies innings L. Simmons b Yadav 19 A. Barath c Patel b Vinay Kumar 17 M. Samuels b Aaron 10 D. Bravo b Raina 60 D. Hyatt run out 31 K. Pollard c Kohli b Ashwin 13 D. Ramdin c & b Yadav 14 D. Sammy b Jadeja 0 A. Russell b Aaron 22 K. Roach not out 12 A. Martin not out 3 Extras (lb-4, w-6) 10 Total (nine wickets; 50 overs) 211

Fall of wickets: 1-18 2-46 3-52 4-127 5-154 6-159 7-169 8-183 9-200

Bowling: Vinay Kumar 6-0-27-1 (1w), Yadav 8-1-33-2, Aaron 9-0-47-2 (4w), Ashwin 10-1-30-1 (1w), Jadeja 10-0-42-1, Raina 5-0-20-1, Sharma 2-0-8-0

India innings P. Patel c Martin b Roach 12 V. Sehwag b Russell 20 G. Gambhir c Ramdin b Roach 4 V. Kohli b Roach 3 R. Sharma b Martin 72 S. Raina c Bravo b Rassell 5 R. Jadeja c Simmons b Pollard 38 R. Ashwin run out 6 R. Vinay Kumar c Roach b Sammy 18 V. Aaron not out 6 U. Yadav not out 6 Extras (lb-3, w-16, nb-4) 23 Total (nine wickets; 48.5 overs) 213

Fall of wickets: 1-37 2-41 3-47 4-51 5-59 6-142 7-159 8-201 9-201

Bowling: Roach 10-0-46-3 (3nb, 5w), Martin 6-1-35-1 (1w), Russell 9-1-29-2 (1nb, 1w), Sammy 8.5-1-40-1, Samuels 10-0-37-0 (2w), Pollard 5-0-23-1 (2w)

India won by one wicket

India won by one wicket

India lead five-match series 1-0.