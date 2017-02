Dec 2 Scoreboard from the second one-day international between India and West Indies in Visakhapatnam, India, on Friday.

West Indies innings L. Simmons run out 78 A. Barath c Patel b Yadav 0 M. Samuels c Raina b Yadav 4 D. Bravo c Ashwin b Vinay Kumar 13 D. Hyatt c Patel b Vinay Kumar 0 D. Ramdin c Jadeja b Yadav 2 K. Pollard c Patel b Ashwin 35 D. Sammy lbw b Jadeja 2 A. Russell b Jadeja 11 R. Rampaul not out 86 K. Roach not out 24 Extras (lb-6, w-7, nb-1) 14 Total (nine wickets; 50 overs) 269

Fall of wickets: 1-3 2-25 3-55 4-55 5-63 6-119 7-131 8-149 9-170

Bowling: Vinay Kumar 10-2-43-2 (1nb), Yadav 10-0-38-3 (2w), Aaron 10-0-66-0 (4w), Jadeja 9-2-39-2, Ashwin 10-0-74-1 (1w), Raina 1-0-3-0

India innings P. Patel c Sammy b Roach 2 V. Sehwag c Russell b Samuels 26 G. Gambhir c Barath b Rampaul 12 V. Kohli c Ramdin b Rampaul 117 R. Sharma not out 90 S. Raina c Ramdin b Roach 0 R. Jadeja not out 9 Extras (lb-4, w-10) 14 Total (five wickets; 48.1 overs) 270

Did not bat: R. Ashwin, R. Vinay Kumar, V. Aaron, U. Yadav

Fall of wickets: 1-3 2-29 3-84 4-247 5-248

Bowling: Rampaul 10-1-62-2 (1w), Roach 10-0-40-2 (1w), Russell 8.1-0-60-0 (2w), Sammy 4-0-30-0, Samuels 10-1-40-1 (2w), Pollard 3-0-22-0 (1w), Simmons 3-0-12-0 (2w)

India won by five wickets.

India lead five-match series 2-0.