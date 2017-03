Feb 3 Scoreboard after Australia beat West Indies by 54 runs in the second one-day international at the WACA in Perth on Sunday: West Indies won the toss and elected to bowl first. - - Australia innings A. Finch c DM Bravo b Holder 11 U. Khawaja c Powell b Roach 3 P. Hughes c DM Bravo b Sammy 21 M. Clarke b DJ Bravo 16 G. Bailey not out 125 M. Wade c Sammy b Narine 16 G. Maxwell b Sammy 0 J. Faulkner c Powell b Sammy 39 M. Johnson not out 16 Extras (lb-10, w-9) 19 Total (for seven wickets, 50 overs) 266 Did not bat: M. Starc, C. McKay Fall of wickets: 1-16 2-25 3-56 4-56 5-93 6-98 7-198 Bowling: Roach 10-0-51-1, Holder 10-1-56-1 (w-5), Sammy 10-0-48-3 (w-2), DJ Bravo 10-0-67-1 (w-2), Narine 10-0-34-1 West Indies innings C. Gayle lbw Starc 4 K. Powell lbw b Starc 83 R. Sarwan lbw Starc 0 DM Bravo lbw Starc 14 DJ Bravo c Wade b Maxwell 45 K. Pollard c Finch b Maxwell 1 D. Thomas c Wade b Starc 0 D. Sammy c Faulkner b Maxwell 8 J. Holder run out 9 S. Narine st Wade b Maxwell 24 K. Roach not out 0 Extras (lb-13 w-11) 24 Total (all out, 38.1 overs) 212 Fall of wickets: 1-10 2-10 3-33 4-159 5-166 6-166 7-168 8-179 9-209 Bowling: Mckay 6-0-32-0 (w-3), Starc 8-1-32-5 (w-4), Faulkner 7-0-40-0 (w-1), Johnson 9-0-32-0 (w-3), Maxwell 8.1-1-63-4 - - Australia lead five-match series 2-0. (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Amlan Chakraborty)