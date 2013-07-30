WELLINGTON, July 30 Fixtures for the cricket
World Cup that will be jointly held by Australia and New Zealand
from Feb. 14-March 29, 2015:
Feb 14 Sri Lanka v New Zealand, Christchurch
England v Australia, Melbourne
Feb 15 South Africa v Zimbabwe, Hamilton
India v Pakistan, Adelaide
Feb 16 West Indies v Ireland, Nelson
Feb 17 New Zealand v Qualifier 3, Dunedin
Feb 18 Bangladesh v Qualifier 2, Canberra
Feb 19 Zimbabwe v Qualifier 4, Nelson
Feb 20 England v New Zealand, Wellington
Feb 21 Pakistan v West Indies, Christchurch
Australia v Bangladesh, Brisbane
Feb 22 Sri Lanka v Qualifier 2, Dunedin
South Africa v India, Melbourne
Feb 23 England v Qualifier 3, Christchurch
Feb 24 West Indies v Zimbabwe, Canberra
Feb 25 Ireland v Qualifier 4, Brisbane
Feb 26 Qualifier 2 v Qualifier 3, Dunedin
Sri Lanka v Bangladesh, Melbourne
Feb 27 South Africa v West Indies, Sydney
Feb 28 Australia v New Zealand, Auckland
India v Qualifier 4, Perth
March 1 England v Sri Lanka, Wellington
Pakistan v Zimbabwe, Brisbane
March 3 South Africa v Ireland, Canberra
March 4 Pakistan v Qualifier 4, Napier
Australia v Qualifier 2, Perth
March 5 Bangladesh v Qualifier 3, Nelson
March 6 India v West Indies, Perth
March 7 South Africa v Pakistan, Auckland
Zimbabwe v Ireland, Hobart
March 8 New Zealand v Qualifier 2, Napier
Australia v Sri Lanka, Sydney
March 9 England v Bangladesh, Adelaide
March 10 India v Ireland, Hamilton
March 11 Sri Lanka v Qualifer 3, Hobart
March 12 South Africa v Qualifier 4, Wellington
March 13 Bangladesh v New Zealand, Hamilton
England v Qualifier 2, Sydney
March 14 India v Zimbabwe, Auckland
Australia v Qualifier 3, Hobart
March 15 West Indies v Qualifier 4, Napier
Pakistan v Ireland, Adelaide
March 18 Quarter-final 1, Sydney
March 19 Quarter-final 2, Melbourne
March 20 Quarter-final 3, Adelaide
March 21 Quarter-final 4, Wellington
March 24 Semi-final 1, Auckland
March 25 Semi-final 2, Sydney
March 29 Final, Melbourne
(Compiled by Greg Stutchbury; Editing by Patrick Johnston)