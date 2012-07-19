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* Leading dissident says break-up can be avoided (Adds comments from leading dissident)
July 19 () - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------ THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 900,000 Aa2/AA-/AA CALIFORNIA LIMITED PROJECT REVENUE 07/23 $800MM SERIES G TAX EXEMPT NON AMT $100MM SERIES H 2012 TAXABLE MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 7/25
Day of Sale: 07/26 CITIES OF DALLAS & FORT WORTH TEXAS WEEK OF 381,090 A1/A+/A+ DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 07/23 JOINT REVENUE IMPROVEMENT BONDS SERIES 2012D (AMT) MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/25 LOS ANGELES DEPARTMENT OF WATER WEEK OF 322,000 Aa2/AA/AA AND POWER, CALIFORNIA 07/23 MGR: Wachovia Bank, National Association, New Yorkk REMARK: TERMS
Day of Sale: 07/24 STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 280,120 Aa2/AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 07/23 SERIES 2012 (NISSAN NORTH AMERICA, INC. PROJECT CONSISTING OF: $57,100M STATE OF MISSISSIPPI TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2012A $43,715M STATE OF MISSISSIPPI TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2012B $100,585M SERIES 2012C (LIBOR INDEX (NISSAN NORTH AMERICAN, INC. PROJECT) $78,720M STATE OF MISSISSIPPI GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012D (SIFMA INDEX) (CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: (M/F) VIRGINIA SMALL BUSINESS FINANCING WEEK OF 261,295 NR/BBB-/BBB- AUTHORITY SENIOR LIEN REVENUE BONDS 07/23 (95 EXPRESS LANES LLC PROJECT) SERIES 2012 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEW YORK UNIVERSITY HOSPITALS WEEK OF 250,000 A3/A-/A- CENTER TAXABLE BONDS, SERIES 2012A 07/23 EXP/ /EXP MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 217,580 Aa1/AA-/ DISTRICT, TEXAS 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2042 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/26 HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 199,000 Aa3/AA-/ TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE 07/23 REFUNDING BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2017 TERM: 2021
Day of Sale: 07/25 FORT BEND GRAND PARKWAY TOLL WEEK OF 153,000 Aa1/AA+/ ROAD AUTHORITY, TEXAS 07/23 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/23 MONTGOMERY COUNTY HIGHER WEEK OF 141,025 NR/A/A EDUCATION AND HEALTH AUTHORITY 07/23 HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES A OF 2012 (ABINGTON MEMORIAL HOSPITAL OBLIGATED GROUP) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York CITY OF NEW ORLEANS WEEK OF 120,000 A3/BBB/A- GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/23 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2012-2033
Day of Sale: 07/24 WAKE FOREST UNIVERSITY, WEEK OF 110,000 Aa3/AA/ NORTH CAROLINA 07/23 REVENUE BONDS *******TAXABLE ISSUE************ MGR: Wachovia Bank, National Association, Charlottew REMARK: SERIAL/TERMS JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 109,000 Aa3/A+/AA- ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED 07/23 REVENUE BONDS, FLORIDA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 7/25/12
Day of Sale: 07/26 ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT NO. 411, WEEK OF 95,950 // WASHINGTON 07/23 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING BONDS MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2012-2027
Day of Sale: 07/24 DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 91,080 Aa2/AA/AA THE CITY OF LOS ANGELES 07/23 WATER SYSTEM REVENUE BONDS 2012 SERIES C MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/25 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 88,345 VMIG 1//F1+ DISTRICT 07/23 TEXAS VARIABLE RATE SCHOOL BUILDING SERIES 2010 (2012 REMARKETING) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/26 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT WEEK OF 65,785 Baa3// FINANCE AGENCY REVENUE BONDS 07/23 MERRIMACK COLLEGE ISSUE, SERIES 2012A MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2042 PITTSBURGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa3/NR/NR CALIFORNIA 07/23 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/24 CALIFORNIA RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 50,000 // DISTRICT 07/23 FINANCE AUTHORITY REVENUE REFUDNING BONDS $40MM SERIES 2012A $10MM SERIES 2012B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/26 PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 47,785 Aa2/NR/NR RENTAL HOUSING REFUNDING BONDS 07/23 SERIES 2012 (SECTION 8 ASSISTED) (FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 45,500 Aa2/NR/NR AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE 07/23 BONDS, 2012 SERIES B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 43,580 // DISTRICT, WASHINGTON 07/23 WELLS HYDROELECTRIC REVENUE AND REFUNDING ***************TAXABLE************* MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 07/26 MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 42,955 /AA-/AA BOARD CULTURAL FACILITIES REVENUE 07/23 BONDS (THE NELSON GALLERY FOUNDATION), SERIES 2012A MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 07/25 JOPLIN SCHOOLS, MISSOURI WEEK OF 35,000 /AA+/ GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING 07/23 BONDS (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM), SERIES 2012 MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2014-2032 REMARK: (PROGRAM RATING) A+ UNDERLYING
Day of Sale: 07/24 DOUGLAS COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 32,080 // DISTRICT NO. 1, WASHINGTON 07/23 ELECTRIC DISTRIBUTION SYSTEM REVENUE AND REFUNDING MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2041
Day of Sale: 07/26 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 31,495 NR// HENRICO COUNTY, VIRGINIA 07/23 RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012 VIRGINIA UNITED METHODIST HOMES INC MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 07/25 INGLEWOOD PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 31,026 Baa1// LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012 07/23 CURRENT INTEREST REFUNDING BONDS CONVERTIBLE CAPITAL APPRECIATION
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* Leading dissident says break-up can be avoided (Adds comments from leading dissident)
RIO DE JANEIRO, Feb 19 The largest shareholders of Vale SA have decided to dissolve an investment holding company through which they controlled the world's biggest iron ore producer for 20 years, newspaper O Globo reported on Sunday.
* U.S. envoy says focus on liberating Islamic State bastion Raqqa (Writes through)