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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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------------TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 1,150,000
Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS) 07/30
GENERAL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012 B
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: 8/1
Day of Sale: 08/02
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE WEEK OF 364,995 //
UNIVERSITY SYSTEMWIDE REVENUE BONDS 07/30
$348,245 SERIES A
$16,750 SERIES B TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: SERIES A: 13-42
SERIES B: 22 AND 36
Day of Sale: 08/02
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 350,000 Aa2/AA+/NR
FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA 07/30
HEALTH CARE REVENUE BONDS
(INOVA HEALTH SYSTEM PROJECT)
SERIES 2012AB
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
KANSAS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 310,950 Aa3/AA-/AA
AUTHORITY HOSPITAL REVENUE 07/30
REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
(ADVENTIST HEALTH SYSTEM/SUNBELT
OBLIGATED GROUP)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 07/31
NYU HOSPITALS CENTER WEEK OF 250,000 A3/A-/A-
TAXABLE BONDS, SERIES 2012A 07/30
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 249,075 /AA/AA-
COMBINED UTILITY SYSTEM 07/30
FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012C (SIFMA INDEX FLOATING
RATE BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/01
SAN DIEGO SCHOOL DISTRICT UNIFIED WEEK OF 240,000 /SP-1+/
SCHOOL DISTRICT TAX & REVENUE 07/30
ANTICIPATED NOTES
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2013
Day of Sale: 08/01
SAN ANTONIO GENERAL IMPROVEMENT WEEK OF 171,795 Aaa/AAA/
BONDS 07/30
SERIES 2012
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 07/31
METROPOLITAN GOVERNMENT WEEK OF 140,360 Aa1/AA/
NASHVILLE/DAVIDSON DISTRICT 07/30
GENERAL OBLIGATION BONDS
TENNESSEE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 08/01
CITY OF JACKSONVILLE SALES TAX WEEK OF 119,000 A1/A/A+
REFUNDING REVENUE SERIES 2012 A 07/30
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/02
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 110,000 //
FLORIDA 07/30
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/31
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 70,000 Aaa/AAA/
DISTRICT 07/30
VARIABLE RATE UNLIMITED TAX SCHOOL
BUILDING
TEXAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/31
PURDUE UNIVERSITY WEEK OF 58,675 Aaa/AA+/
STUDENT FEE BONDS, SERIES AA 07/30
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
KING COUNTY, WASHINGTON WEEK OF 52,000 Aa1/AAA/AA+
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/30
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 07/30
NEW HAVEN GENERAL OBLIGATION WEEK OF 46,060 A1/A-/
REFUNDING BONDS 07/30
SERIES 2012A
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2022
Day of Sale: 08/02
LUTHERAN MEDICAL CENTER, NEW YORK WEEK OF 46,000 Aaa/AA+/
(GNMA COLLATERALIZED TAXABLE 07/30
REVENUE BONDS)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/31
METROPOLITAN GOVERNMENT WEEK OF 45,610 Aa1/AA/
NASHVILLE/DAVIDSON DISTRICT REVENUE 07/30
BONDS
TENNESSEE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 08/01
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 44,410 A3/A-/
NEW YORK 07/30
ST. JOHNS UNIVERSITY REVENUE BONDS,
SERIES 2012B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COUNTY OF CHESTER WEEK OF 38,165 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 07/30
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/01
SAN ANTONIO COMBINATION TAX WEEK OF 27,460 Aaa/AAA/
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION 07/30
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 07/31
TOWN OF ISLIP, NEW YORK WEEK OF 27,000 Aa1/AAA/
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING SERIAL 07/30
BONDS 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/31
WASHINGTON STATE UNIVERSITY WEEK OF 26,620 Aa2/AA/NR
GENERAL REVENUE BONDS, 2012B 07/30
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
POTEET INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,400 A2//
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/30
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2042
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/01
MT. LEBANON HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 22,680 NR/A+/A+
(ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA) 07/30
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012
(ST. CLAIR MEMORIAL HOSPITAL
PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
BIRDVILLE, TEXAS WEEK OF 22,095 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 07/30
UNLIMITED TAX REFUNDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2021
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: underlying ratings AA S&P AA+ FITCH
Day of Sale: 07/31
CITY OF UPLAND, CALIFORNIA WEEK OF 21,835 /BBB/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/30
#2003-2 IMPROVEMENT AREA #1
SPECIAL TAX REFUNDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
Day of Sale: 08/02
BEAVER LOCAL SCHOOL DISTRICT OHIO WEEK OF 21,500 //
SCHOOL FACILITIES BONDS SERIES 2012 07/30
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/31
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,000 A1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/30
SERIES E OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2012-2032
Day of Sale: 07/31
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,080 A3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/30
SERIES 2012C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2042
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/01
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,011 Aa3/AA-/
DISTRICT 07/30
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
TEXAS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 08/01
STEPHENVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,425 //
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/30
SCHOOL BUILDING 2012B
MGR: Southwest Secur