BRIEF-Crew Energy Inc. announces C$300 million senior notes offering
* Crew Energy Inc. announces C$300 million senior notes offering
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Day of Sale: 08/08 CITY OF CHICAGO WEEK OF 729,040 A2/A-/A- CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL 08/06 AIRPORT GENERAL AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS $445,910M SERIES 2012A (AMT) $251,000M SERIES 2012B (AMT) $32,130M SERIES 2012C (NON-AMT) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: A: 13-32
B: 13-32
C: 14-18
Day of Sale: 08/08 NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 630,000 B3/B/ AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE 08/06 CONTINENTAL AIRLINES PROJECT (AMT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2019, 2023, 2029
Day of Sale: 08/09 METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER WEEK OF 225,000 Aa1/AAA/AA+ DISTRICT, MISSOURI 08/06 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP 8/8/2012
Day of Sale: 08/09 STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 203,935 Aa2/AA/AA+ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/06 REFUNDING MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 08/09 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 188,275 // FIRST LIEN WASTEWATER UTILITY 08/06 REVENUE BONDS SERIES 2012A (CWA AUTHORITY PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: A1/AA/(M/S) CLEVELAND STATE UNIVERSITY WEEK OF 153,240 A1/A+/ (A STATE UNIVERSITY OF OHIO) 08/06 GENERAL RECEIPTS BONDS SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/07 CITY OF FORT WORTH, TEXAS WEEK OF 139,625 // (TARRANT, DENTON, PARKER, AND WISE 08/06 COUNTIES, TEXAS) GENERAL PURPOSE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2012 MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: Ratings: TBD/-/TBD INDIANA FINANCE AUTHORTY WEEK OF 137,545 Aaa/AAA/AAA STATE REVOLVING FUND PROGRAM 08/06 MGR: Jefferies & Company, Inc., New York REMARK: ROP 8/7/2012
Day of Sale: 08/08 UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 109,290 A2/A+/A+ COUNTY 08/06 KANSAS CITY, KANSAS BOARD OF PUBLIC UTILITIES UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2012-A MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 08/07 NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 104,000 B3/B-/ AUTHORITY SPECIAL FACILITY REVENUE 08/06 REFUNDING UNSECURED - CONTINENTAL AIRLINES PROJECT (AMT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2032
Day of Sale: 08/07 METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRANSIT WEEK OF 100,000 Aa2/AAA/ AUTHORITY (GEORGIA) 08/06 VARIABLE RATE SALES TAX REVENUE BONDS (SECOND INDENTURE SERIES) SERIES 2000 A MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/06 COUNTY OF COOK SALES TAX REV, WEEK OF 100,000 /AAA/ ILLINOIS 08/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: Serials/Terms
ROP Exp 8/7/2012
Day of Sale: 08/08 PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 94,000 /BBB/BBB+ FACILITIES AUTHORITY - LA SALLE 08/06 UNIVERSITY MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/07 UNITED STATES STEEL CORPORATION WEEK OF 93,995 B1/BB/BB- $29MM INDIANA FINANCE AUTHORITY 08/06 ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2012 $24,995M ALLEGHENY COUNTY (PENNSYLVANIA) INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE BONDS SERIES 2012 $40MM (UNITED STATES STEEL CORPORATION PROJECT) SOUTHWESTERN ILLINOIS DEVELOPMENT AUTHORITY ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REVENUE BONDS, SERIES 2012 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 75,680 Aa3/AA-/AA- AGENCY 08/06 $35,060M HOUSING BONDS 2012 SERIES A (NON-AMT) $40,615M HOUSING BONDS 2012 SERIES B (NON-AMT) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: SERIES A: 12-22; 27, 31
SERIES B: 13-22; 27, 31, 42, 53
Day of Sale: 08/08 CHAFFEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 59,825 Aa2/AA/ CALIFORNIA 08/06 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2012 D AND GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/08 FLORIDA MUNI LOAN COUNCIL WEEK OF 59,560 //A
08/06 / /EXP MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 08/07 CITY OF SUFFOLK, VIRGINIA WEEK OF 58,000 Aa2/AA+/AA+ MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/08 MILPITAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 55,000 Aa2/AA-/ GENERAL OBLIGATION ELECTION 08/06 SERIES 2012A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 08/07 LANSING COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 49,000 Aa2/AA/ MICHIGAN 08/06 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/07 WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 48,000 Aa3//AA- AGENCY POWER SUPPLY REVENUE 08/06 REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2024-2030
Day of Sale: 08/08 BOARD OF TRUSTEES OF OAKLAND WEEK OF 45,030 A1// UNIVERSITY 08/06 GENERAL REVENUE BONDS SERIES 2012 MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2015-2027 TERM: 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 08/09 MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 44,000 Aa2//AA ADMINISTRATION (TAXABLE) 08/06 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP 8/7/2012
Day of Sale: 08/08 WYLIE, TEXAS WEEK OF 43,000 Aaa// INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT COLLIN 08/06 COUNTY UNLIMITED SCHOOL TAX BUILDING & REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Underlying Rating Aa3
Day of Sale: 08/07 CITY OF CHARLESTON REV, SOUTH WEEK OF 41,990 Aa1/AAA/AA+ CAROLINA 08/06 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: Remarketing
Day of Sale: 08/07 CAMERON COUNTY, TEXAS WEEK OF 40,000 A1/A+/AA- REVENUE & TAX BONDS, SERIES 2012 08/06 (STATE HIGHWAY 550 PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/08 RIVERSIDE PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 39,295 NR/A+/AA- LEASE REVENUE REFUNDING BON
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NEW YORK, Feb 24 A U.S. judge on Friday rejected Cumulus Media Inc's bid to proceed with a refinancing plan that the second-largest U.S. radio network hoped would help reduce its $2.4 billion debt load, but was opposed by some lenders.
* Its subsidiary FCA US has prepaid its $1.8 billion term loan due May 24, 2017 in full