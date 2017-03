Brüssel/Frankfurt, 24. Jul Im Streit mit den übrigen Aktionären von BHF Kleinwort Benson prescht der chinesische Investor Fosun mit einem Übernahmeangebot vor. Fosun bietet für den vom ehemaligen Dresdner-Bank-Vorstand Leonhard ("Lenny") Fischer geschmiedeten Bankkonzern 5,10 Euro je Aktie, wie die belgische Börsenaufsicht am Freitag mitteilte. Damit würde die an der Börse in Brüssel gelistete BHF Kleinwort Benson mit 675 Millionen Euro bewertet. Das Gebot entspricht einem Aufschlag von neun Prozent auf den Kurs der BHF-Aktie, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurde. Fosun hält nach eigenen Angaben bereits 28,6 Prozent an der Bank.

Erst vor kurzem hatte sich Fosun mehr als 80 Prozent an der Frankfurter Traditionsbank Hauck & Aufhäuser gesichert, die mit 210 Millionen Euro bewertet wird.

Dem Übernahmeangebot für BHF Kleinwort Benson vorausgegangen war ein offener Streit von Fosun mit Fischer um die Absetzung von BHF-Bank-Chef Björn Robens. Fischer und Robens hatten sich über die Ausrichtung der Bank überworfen. Fosun hatte sich auf die Seite von Robens gestellt und den Schritt hart kritisiert.

Der von Fischer geführte Finanzinvestor RHJ International hatte die BHF nach einem jahrelangen Tauziehen mit den Aufsichtsbehörden im Frühjahr 2014 übernommen. Er will aus der Frankfurter Bank und dem schon vorher zu RHJ gehörenden britischen Institut Kleinwort Benson einen breit aufgestellten Finanzdienstleister schmieden. RHJ wurde in BHF Kleinwort Benson umbenannt. (Reporter: Robert-Jan Bartunek und Alexander Hübner; redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)