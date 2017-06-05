June 5 U.S. DISTRICT JUDGE SUE MYERSCOUGH IN
SPRINGFIELD, ILLINOIS ORDERS DISH TO PAY $168 MLN CIVIL PENALTY
TO U.S.
JUDGE ALSO ORDERS DISH TO PAY $28 MLN CIVIL PENALTIES TO THE
FOUR STATES, FOR A TOTAL AWARD OF $280 MLN
JUDGE SAYS AWARD REPRESENTS ABOUT ONE-FIFTH OF DISH'S 2016
AFTER-TAX PROFIT
U.S. JUDGE ORDERS DISH NETWORK TO PAY $252 MLN IN ROBOCALL CASE
-- COURT RULING
JUDGE ALSO ORDERS DISH TO PAY $84 MLN DAMAGES TO CALIFORNIA,
ILLINOIS, NORTH CAROLINA, OHIO
JUDGE CHARACTERIZES THE TOTAL AWARD AS "NOT ONEROUS," AND
REJECTS WHAT SHE CALLS DISH'S "PLEAS OF POVERTY AND LACK OF
CASH"
JUDGE RULED AFTER NON-JURY TRIAL OVER WHETHER DISH VIOLATED
DO-NOT-CALL LAWS