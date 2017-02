* Petrolífera BG mapeará Bacia de Santos

* BG é parceira da Petrobras em blocos do pré-sal

* Estudará correntes marítimas, temperatura e salinidade

Por Sabrina Lorenzi

RIO DE JANEIRO, 21 Jun A petrolífera BG Group lança nesta quinta-feira projeto de mapeamento da Bacia de Santos, onde estão localizadas as maiores descobertas de petróleo do mundo na última década.

O projeto detalhará características do oceano que nunca foram estudadas, como correntes marítimas. Isso dará mais segurança a operações de exploração e produção na região, disse à Reuters o vice-presidente de assuntos corporativos da BG Brasil, Henrique Rzezinski.

O projeto, que será desenvolvido em parceria com a Coppe, unidade de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), faz parte do conjunto de investimentos de pelo menos 30 bilhões de dólares da companhia no Brasil até 2025.

A BG é a principal parceira da Petrobras em alguns dos principais blocos do pré-sal, com participações entre 20 e 40 por cento. Em todos os blocos, a Petrobras é a operadora.

A empresa participa de descobertas que já resultaram em 11 campos e prospectos - entre os quais Lula, Carioca e Guará, onde estão localizadas as maiores reservas do Brasil.

Estimativas conservadoras apontam que o pré-sal da bacia de Santos possui reservas da ordem de 60 bilhões de barris de petróleo.

"As informações contribuirão para a segurança e eficiência de operação no setor de óleo e gás; para o desenvolvimento de uma previsão oceanográfica para a região e para o melhor conhecimento e preservação do meio ambiente. O programa, com duração de três anos, prevê um investimento de 20 milhões de reais da BG Brasil", informou a companhia em nota sobre o projeto.

"A dinâmica das correntes, temperatura e salinidade, entre outros parâmetros, serão observados com ajuda de robôs mergulhadores e outros equipamentos de alta precisão, operados pela empresa de oceanografia Prooceano, e serão somados às imagens de satélite fornecidas pelo INPE", acrescentou a BG Group.

A empresa está construindo no Brasil o seu principal centro tecnológico global, com 2 bilhões de dólares destinados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país.

O grande volume de investimentos necessários para acompanhar as atividades da Petrobras deverá aumentar o peso do Brasil no portfólio global da BG. Hoje, o país responde por apenas 1 por cento da produção mundial da empresa, mas com a extração do pré-sal passará a representar de 30 a 35 por cento de toda a produção da empresa até 2020, segundo o executivo.

O Brasil, ao lado dos EUA e Austrália, faz parte dos principais destinos dos investimentos da BG no planeta. Apenas no Brasil os investimentos serão em petróleo. Nos EUA e Austrália o foco é a produção de gás de xisto. (Edição de Gustavo Bonato)