KØBENHAVN, 23. jan Danmark må indstille sig på, at landet kan miste indflydelse på den fremtidige udvikling i eurolandenes nye bankunion, understregede økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) fredag på et samråd i Folketingets Europaudvalg.

Han tilføjede, at dansk realkredit kan blive pålagt at betale en ekstra risikopræmie, hvis Danmark vælger at holde sig uden for bankunionen.

På mødet åbnede han også for, at der måske kommer en dansk folkeafstemning om dansk deltagelse i denne bankunion, såfremt deltagelse indebærer afgivelse af dansk suverænitet efter grundlovens paragraf 20.

Regeringen offentliggør snarligt en rapport om fordele og ulemper ved dansk deltagelse. Først når rapporten er færdig, vil regeringen fastlægge sin holdning til spørgsmålet, og derefter invitere Folketingets politiske partier til møde, for at diskutere sagen, meddelte Østergaard.

Ministeren sagde, at det er i dansk interesse, at eurolandene har startet deres egen bankunion med fælles regler for kapitalkrav, likviditet, fælles finanstilsyn og fælles regler for afvikling af nødlidende finansielle selskaber via bail-in.

"Danmark har deltaget i forhandlingerne om at lave de fælles regler, og der er intet i dem, som forhindrer dansk deltagelse i bankunionen, hvis det er det, som vi ender med at beslutte," sagde han.

Men tilføjede så, at den nye bankunion nu i den kommende tid vil udvikle sin egen praksis, og her vil Danmark være udelukket fra at påvirke denne praksis, så længe landet ikke er med i bankunionen.

Han nævnte, at den danske realkreditsektor er speciel i forhold til de andre EU-landes systemer for ejendomsfinansiering.

"Jeg kan ikke vide, om praksis i bankunionen nu vil udvikle sig til ugunst for dansk realkredit, hvis vi ikke er med," sagde ministeren.

"Udenfor vil vi ofte følge bankunionens praksis, men jeg kan ikke vide, om de udenlandske investorer forstår dette, eller om de vil kræve en risikopræmie på dansk realkredit, fordi vi ikke er med i bankunionen. Jeg kan ikke vide, hvordan dette vil blive opfattet af markedet," sagde han.

Til spørgsmålet om hvorvidt ministeren var enig med nationalbankdirektør Lars Rohde om, at danske kreditselskaber kan blive pålagt et ekstra kapitalkrav på 50 mia. kr., hvis Danmark holder sig uden for bankunionen.

Hertil svarede ministeren, at det er nationalbankdirektøren, der må gøre rede for sine synspunkter, og ikke regeringen.

