Frankfurt/New York, 19. Aug Die Angst vor einem Einfrieren der Geldflüsse im Finanzsystem hängt wie ein Damoklesschwert über den europäischen Banken. Trotz aller Dementis von den Geldhäusern stehen Investoren vor allem den Instituten mit einem großen Engagement in den Euro-Krisenländern Griechenland, Spanien oder Italien skeptisch gegenüber. "Es ist eindeutig schwieriger geworden für europäische Banken, an Geld zu kommen, aber die Preise sind nicht auf einem alarmierenden Niveau", sagte Joe D'Angelo, Geldmarkthändler bei Prudential Fixed Income.

Banken kommen derzeit vor allem kurzfristig nicht mehr so leicht an frische Mittel, die sie für die Kreditvergabe und den Handel dringend brauchen. Teurer wird besonders die Refinanzierung der US-Geschäfte, da speziell US-Geldmarktfonds wegen Sorgen über die Euro-Schuldenkrise dortigen Banken weniger Geld zur Verfügung stellen. Die Investoren hätten den Instituten zwar noch nicht komplett den Hahn abgedreht, aber länger als eine Woche würden sie nur ungern Mittel ausleihen, sagten Marktteilnehmer. Teurer werden auch die Kredite der Banken, die die Häuser untereinander vergeben.

Diese Verunsicherung, ob die Geldhäuser angesichts ihrer Ausstände in Euro-Krisenländern weiter kurz an frische Mittel kommen, schlug sich auch an den Aktienbörsen nieder. Dort zählen Bankenwerte schon seit Tagen zu den größten Verlierern. Auch am Freitag setzte sich deren Talfahrt fort. Die Titel einiger Großbanken fielen auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren . Die Papiere der Deutschen Bank(DBKGn.DE) gaben 4,5 Prozent nach, Credit Suisse rund drei Prozent und britische Häuser wie Barclays , Lloyds und Royal Bank of Scotland verloren sogar mehr als fünf Prozent.

DEUTSCHE BANK SIEHT KEINE REFINANZIERUNGSPROBLEME BEI SICH

Investmentbanken wie die Deutsche Bank haben besonders große US-Geschäfte. Der Chef des größten deutschen Geldhauses, Josef Ackermann, hatte in dieser Woche versichert, dass sein Institut keinerlei Refinanzierungsnot habe. Die Bank verfügt über mehr als 150 Milliarden Euro an Liquiditätsreserven, über die sie weltweit verfügen kann. Auch die Credit Suisse betonte am Freitag, ihre Liquiditätssituation sei in allen Währungen sehr stark. Die Schweizer Bank wies zudem wie der heimische Rivale UBS Spekulationen zurück, dass die Institute über die Notenbank der Eidgenossenschaft auf Dollar-Linien der US-Zentralbank Fed zurückgegriffen hätten.

EUROPÄISCHE BANKEN KOMMEN SCHWIERIGER AN FRISCHES GELD

Andere Banken sind dagegen stärker darauf angewiesen, sich am US-Geldmarkt zu refinanzieren. Auch untereinander vertrauen sich die Institute nicht mehr richtig, was die Kosten für Interbankenkredite nach oben treibt. So mussten Barclays und Royal Bank of Scotland etwas mehr für Dreimonatsgeld zahlen als den Marktzins Libor. Die Zinsen für derartige Dollar-Ausleihungen stiegen zuletzt leicht an und erreichten den höchsten Stand seit fast fünf Monaten. Vor allem die französischen Institute Societe Generale und Credit Agricole , die stark in Griechenland engagiert sind, mussten mehr zahlen. Das Niveau nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers war deutlich höher. Damals vertrauten sich die Banken überhaupt nicht mehr untereinander.

Für zusätzliche Unruhe an den Märkten sorgten Berichte, wonach die US-Regulierer europäische und US-amerikanische Banken mit starkem Engagement in den Euro-Krisenländern genauer unter die Lupe nehmen wollen. Dabei wollten sie nicht nur wissen, ob die Häuser selbst Kredite etwa in Griechenland vergeben haben, sondern auch, ob deren Geschäftspartner dort engagiert sind, wie eine mit den Gesprächen vertraute Person Reuters sagte. "Viele Investoren fühlen sich angesichts solcher Nachrichten nicht richtig wohl am Interbankenmarkt", sagte Mike Lin, Geldmarktexperte bei TD Securities. Entspannen können sich da nur die Häuser, die sich bereits im ersten Halbjahr ausreichend Dollar-Liquidität gesichert haben über längerfristige Ausleihungen. Zumindest theoretisch - denn zumindest an den Aktienmärkten wird derzeit die gesamte Branche abgestraft. (Reporter: Philipp Halstrick und Richard Leong, redigiert von Ralf Banser)