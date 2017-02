* L'indice CAC 40 bondit de 5,74%, franchit les 3

* 000 points.

* Les bancaires en tête du mouvement

* De nombreuses hypothèses circulent sur la solution à la crise de la zone euro (Actualisé en clôture)

par Juliette Rouillon et Raoul Sachs

PARIS, 27 septembre Les Bourses européennes ont fini en forte progression mardi et enregistré une troisième séance consécutive de hausse, soutenues, comme la veille, par des espoirs de solutions crédibles à la crise de la dette souveraine en zone euro. (Voir )

L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 5,74% à 3.023,38 points, franchissant ainsi la barre psychologique des 3.000 points et une petite résistance autour de 3.014 points, la prochaine zone de résistance se situant autour de 3.089 points, selon des analystes graphiques.

Des professionnels s'interrogent sur la solidité du rebond des indices boursiers et des bancaires, principales victimes de la chute du marché depuis fin juillet et principaux moteurs du rebond.

"En ce qui concerne les banques et les assurances, comme pour les indices, on ne peut pas encore dire que l'on a mis fin à la dynamique baissière en place. Mais on a des points bas qui devraient tenir plusieurs semaines", souligne Jérôme Vinerier, analyste de marché chez IG Markets.

Pour Valérie Gastaldy du cabinet d'analyse technique Day By Day, "le marché a peut-être fait un point bas, mais il n'y a pas de signal d'achat pour le moment."

"Bien que le rebond soit très significatif, on n'a pas encore validé la figure de retournement en Europe, mais on y est presque (...) ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit du premier rebond qui vient des banques depuis le début de la chute (en juillet ndlr)", ajoute-t-elle.

LE REBOND NE DURERA PAS SANS SOLUTION A LA CRISE

A Paris, les bancaires ont fait un bond spectaculaire et signé les plus fortes hausses du CAC 40 : dans l'ordre, Société générale (+16,81%), BNP Paribas (+14,15%) et Crédit agricole (+13,1%) tandis que l'indice Stoxx des banques européennes a progressé de 6,82%. Les banques françaises et allemandes ont surperformé les autres et sont les seules à avoir pris plus de 10%. Deutsche Bank ( DBKGn.DE ) a gagné 12,62% et Commerzbank 12,59%.

La Bourse de Londres a gagné 4,02%, celle de Francfort 5,29% et celle de Milan 4,9% tandis que l'indice paneuropéen EuroStoxx 50 s'est adjugé 5,31%.

L'indice de volatilité du Dax de Francfort a reflué de 6,76% à 46,58.

"Les 'rallies' de marchés baissiers sont les plus violents", explique Frédéric Buzaré, responsable de la gestion actions chez Dexia Asset Management qui prévient que "le rebond ne durera pas si les investisseurs n'obtiennent pas de plan d'action clair de résolution de la crise" de la dette, ajoute-t-il.

"Dans ce type de marché dirigé par la politique, tout tourne autour de la prime de risque. Les ratios de valorisation ne sont désormais plus pertinents. On passe plus de temps à lire les déclarations des dirigeants (politiques) qu'à étudier les bilans des sociétés, souligne-t-il.

Outre les banques et les assurances, le rebond a touché l'ensemble des secteurs en Europe, plus particulièrement la construction (+6,32%) et les produits de base (+7,52%).

Dans le CAC 40, Alstom a bondi de plus de 11%, Lafarge de plus de 10%, Accor de 9,37%, ArcelorMitttal de 8,52%, Michelin de 8,07%, Peugeot de 7,67% et Renault de 8,22%.

Dans ce contexte de retour vers les actifs risqués, le rendement de l'emprunt d'Etat allemand (Bund) à 10 ans s'est tendu d'un point de base à 1,96% tandis que l'euro repassait au-dessus de 1,36 dollar pour s'échanger autour de 1,3610 contre 1,3530 mardi matin.

Le baril de pétrole brut léger américain CLc1 gagnait 3,64 dollars à 83,88 dollars et le baril de Brent LCOc1 2,64 dollars à 106,58 dollars. (édité par Jean-Michel Bélot)