SAN FRANCISCO, Sept 11 FACEBOOK CEO SAYS
PERFORMANCE OF THE STOCK HAS BEEN DISSAPOINTING
FACEBOOK CEO SAYS ONE OF THE MAIN MISUNDERSTANDINGS RIGHT NOW IS
HOW "FUNDAMENTALLY GOOD" MOBILE IS FOR COMPANY
FACEBOOK CEO SAYS STOCK DROP HASN'T HELPED STAFF MORALE, BUT HE
SAID, HE THINKS "IT'S A GOOD TIME FOR PEOPLE TO JOIN AND A GOOD
TIME FOR PEOPLE TO STAY AND DOUBLE DOWN"
FACEBOOK CEO SAYS BIGGEST STRATEGIC MISTAKE COMPANY MADE WAS
BUILDING MOBILE APP WITH HTML5 INSTEAD OF BUILDING A NATIVE APP
FACEBOOK CEO SAYS INSTRAGRAM HAS JUST CROSSED 100 MILLION USERS
FACEBOOK CEO SAYS MISSION IS TO GROW INSTAGRAM TO HUNDREDS OF
MILLIONS OF USERS, BUT NO AGENDA TO MAKE IT "GO INTO OUR
INFRASTRUCTURE"
FACEBOOK CEO SAYS BUILDING A PHONE IS "CLEARLY THE WRONG
STRATEGY FOR US," SAYS IT "DOESN'T MOVE THE NEEDLE"
FACEBOOK CEO SAYS HE SEES A "BIG OPPORTUNITY" AROUND SEARCH,
SAYS FACEBOOK CURRENTLY DOES AROUND 1 BLN QUERIES A DAY