ROMA, 16 marzo La Danimarca ha superato quest'anno la Svizzera come paese più felice al mondo, secondo il rapporto 2016 "World Happiness" che ha invitato anche gli stati ad agire contro la diseguaglianza e a difendere l'ambiente.

Per l'indice, elaborato da Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e dall'Earth Institute della Columbia University e presentato oggi a Roma, Siria, Afghanistan e otto paesi della fascia sub-Sahariana sono invece i luoghi meno felici in cui vivere. Il Burundi è l'ultimo in classifica.

Nei 10 primi posti di questa speciale classifica compaiono, oltre a Danimarca e Svizzera, Islanda, Norvegia, Finlandia, Canada, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Australia e Svezia.

L'Italia è al 50esimo posto, come nel rapporto precedente, gli Stati Uniti al 13esimo, il Regno Unito al 23esimo, la Francia al 32esimo.

L'indice, che censisce 157 paesi, si basa su sei parametri, tra cui il Pil per persona e l'aspettativa di vita.

Mentre le differenze tra paesi dove le persone sono felici e quelli dove non lo sono non possono essere misurate scientificamente, "possiamo capire perché e farci qualcosa", ha detto a Reuters Jeffrey Sachs, direttore dello SDSN e consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.

"Quando i paesi si concentrano esclusivamente su obiettivi individuali, come lo sviluppo economico, trascurando obiettivi sociali e ambientali, i risultati possano essere fortemente negativi per il benessere umano, e perfino pericolosi per la sopravvivenza", dice il rapporto.

"Molti paesi negli ultimi anni hanno ottenuto la crescita economica al costo di un'ineguaglianza fortemente aumentata, dell'esclusione sociale e di un grave danno all'ambiente naturale".

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia