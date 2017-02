MILANO, 13 ottobre Fiat ha concluso in data odierna la sindacazione di una linea di credito revolving da 1,95 miliardi di euro, della durata triennale.

Lo ha comunicato l'azienda in un nota, dove si specifica che la linea - inizialmente sottoscritta da Banca Imi , Barclays Capital , Bnp Paribas , Citigroup , Credit Agricole Cib , Mediobanca , Societe Generale Cib , Rbs e UniCredit Corporate and Investment Banking , nel ruolo di bookrunners - era stata stipulata lo scOrso 27 luglio 2011 per un importo di 1,75 miliardi.

Banco do Brasil , Goldman Sachs , Ubs , Banco Santander , Bank of America Merrill Lynch , Commerzbank , JP Morgan , Morgan Stanley e Natixis hanno partecipato alla linea di credito nella fase di sindacazione lanciata all'inizio di settembre, aggiunge la nota.

La linea, si specifica, non è attualmente utilizzata ma resta disponibile per le "generali esigenze aziendali e per i fabbisogni legati al capitale di funzionamento e sostituisce la linea di credito revolving da 1 miliardo di euro a 3 anni, originariamente firmata a febbraio 2009".

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato completo cliccando su .

