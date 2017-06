April 1 (Gracenote) - Results from the World championships Ice Dance on Friday 1. Tessa Virtue/Scott Moir (Canada) 198.62 2. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (France) 196.04 3. Maia Shibutani/Alex Shibutani (U.S.) 185.18 4. Kaitlyn Weaver/Andrew Poje (Canada) 184.81 5. Ekaterina Bobrova/Dmitriy Soloviev (Russia) 184.06 6. Anna Cappellini/Luca Lanotte (Italy) 183.73 7. Madison Chock/Evan Bates (U.S.) 182.04 8. Piper Gilles/Paul Poirier (Canada) 178.99 9. Madison Hubbell/Zachary Donohue (U.S.) 177.70 10. Aleksandra Stepanova/Ivan Bukin (Russia) 174.70 11. Charlene Guignard/Marco Fabbri (Italy) 165.68 12. Isabella Tobias/Ilya Tkachenko (Israel) 162.63 13. Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen (Denmark) 159.53 14. Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev (Poland) 157.15 15. Aleksandra Nazarova/Maksym Nikitin (Ukraine) 155.35 16. Wang Shiyue/Liu Xinyu (China) 150.25 17. Alisa Agafonova/Alper Ucar (Turkey) 146.89 18. Olivia Smart/Adria Diaz (Spain) 145.61 19. Kavita Lorenz/Panagiotis Polizoakis (Germany) 142.86 20. Yura Min/Alexander Gamelin (Korea) 136.71 21. Marie-Jade Lauriault/Romain Le Gac (France) 56.43 FNR 22. Lilah Fear/Lewis Gibson (Britain) 54.82 FNR 23. Kana Muramoto/Chris Reed (Japan) 54.68 FNR 24. Cecilia Torn/Jussiville Partanen (Finland) 52.22 FNR 25. Tina Garabedian/Simon Proulx-Senecal (Armenia) 51.39 FNR 26. Nicole Kuzmich/Alexandr Sinicyn (Czech Republic) 51.02 FNR 27. Viktoria Kavaliova/Yurii Bieliaiev (Belarus) 49.73 FNR 28. Lorenza Alessandrini/Pierre Souquet (France) 49.51 FNR 29. Olga Jakushina/Andrey Nevskiy (Latvia) 48.26 FNR 30. Taylor Tran/Saulius Ambrulevicius (Lithuania) 46.14 FNR