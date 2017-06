March 29 (Gracenote) - Results from the World championships Women's Short Program on Wednesday 1. Evgeniya Medvedeva (Russia) 79.01 Q 2. Kaetlyn Osmond (Canada) 75.98 Q 3. Gabrielle Daleman (Canada) 72.19 Q 4. Anna Pogorilaya (Russia) 71.52 Q 5. Karen Chen (U.S.) 69.98 Q 6. Maria Sotskova (Russia) 69.76 Q 7. Ashley Wagner (U.S.) 69.04 Q 8. Carolina Kostner (Italy) 66.33 Q 9. Wakaba Higuchi (Japan) 65.87 Q 10. Elizabet Tursynbaeva (Kazakhstan) 65.48 Q 11. Choi Da-Bin (Korea) 62.66 Q 12. Rika Hongo (Japan) 62.55 Q 13. Mariah Bell (U.S.) 61.02 Q 14. Ivett Toth (Hungary) 61.00 Q 15. Mai Mihara (Japan) 59.59 Q 16. Li Xiangning (China) 58.28 Q 17. Loena Hendrickx (Belgium) 57.54 Q 18. Nicole Rajicova (Slovakia) 57.08 Q 19. Kailani Craine (Australia) 56.97 Q 20. Li Zijun (China) 56.30 Q 21. Angelina Kuchvalska (Latvia) 55.92 Q 22. Laurine Lecavelier (France) 55.49 Q 23. Anastasia Galustyan (Armenia) 55.20 Q 24. Nicole Schott (Germany) 54.83 Q 25. Shuran Yu (Singapore) 52.87 26. Joshi Helgesson (Sweden) 52.07 27. Helery Haelvin (Estonia) 51.94 28. Amy Lin (Taiwan) 51.86 29. Emmi Peltonen (Finland) 50.74 30. Isadora Williams (Brazil) 50.65