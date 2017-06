March 31 (Gracenote) - Results from the World championships Women's on Friday 1. Evgeniya Medvedeva (Russia) 233.41 2. Kaetlyn Osmond (Canada) 218.13 3. Gabrielle Daleman (Canada) 213.52 4. Karen Chen (U.S.) 199.29 5. Mai Mihara (Japan) 197.88 6. Carolina Kostner (Italy) 196.83 7. Ashley Wagner (U.S.) 193.54 8. Maria Sotskova (Russia) 192.20 9. Elizabet Tursynbaeva (Kazakhstan) 191.99 10. Choi Da-Bin (Korea) 191.11 11. Wakaba Higuchi (Japan) 188.05 12. Mariah Bell (U.S.) 187.23 13. Anna Pogorilaya (Russia) 183.37 14. Li Xiangning (China) 175.37 15. Loena Hendrickx (Belgium) 172.82 16. Rika Hongo (Japan) 169.83 17. Nicole Rajicova (Slovakia) 165.55 18. Laurine Lecavelier (France) 162.99 19. Nicole Schott (Germany) 161.41 20. Ivett Toth (Hungary) 160.77 21. Li Zijun (China) 159.80 22. Angelina Kuchvalska (Latvia) 155.02 23. Anastasia Galustyan (Armenia) 153.47 24. Kailani Craine (Australia) 152.94 25. Shuran Yu (Singapore) 52.87 FNR 26. Joshi Helgesson (Sweden) 52.07 FNR 27. Helery Haelvin (Estonia) 51.94 FNR 28. Amy Lin (Taiwan) 51.86 FNR 29. Emmi Peltonen (Finland) 50.74 FNR 30. Isadora Williams (Brazil) 50.65 FNR