ROMA, 21 novembre Il responsabile delle relazioni istituzionali di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, ha confermato oggi l'autosospensione dal suo incarico e respinto tutte le accuse mossegli dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Enav, che vede coinvolta l'azienda del settore difesa.

"Le gratuite accuse mosse al dottor Lorenzo Borgogni, che non hanno convinto il giudice per le indagini preliminari e su cui si poteva facilmente far chiarezza, hanno tuttavia determinato la momentanea autosospensione del predetto dal suo incarico, come evidente pregiudizio per sé e per il gruppo Finmeccanica", si legge in una nota emessa stamani dal legale di Borgogni, Stefano Bortone.

Secondo la procura capitolina che indaga sugli appalti Enav, esiste un sistema di fatture false per evadere tasse e creare fondi neri per soddisfare politici di riferimento in cui Finmeccanica sarebbe coinvolta direttamente. I pm hanno chiesto su questa base l'arresto di Borgogni, negato però dal gip.

Nella nota il manager, indagato per finanziamento illecito ai partiti e autosospesosi ieri, ribadisce che come responsabile delle relazioni esterne del gruppo ha "funzionalmente agevolato una serie di rapporti, anche istituzionali, ma ciò non significa, ovviamente, che sia anche conpartecipe di eventuali misfatti altrui, come molti continuano erroneamente a ritenere".

Secondo quanto riportato oggi da diversi quotidiani, Borgogni ha cominciato a parlare con gli inquirenti definendosi "collettore di rapporti con i politici per conto di Finmecanica" e le sue indicazioni hanno già portato all'acquisizione di numeorsi documenti presso Finmeccanica e altre aziende. Ha negato finora di aver gestito passaggi di denaro e ha sempre ribadito di aver agito di concerto con il presidente Pierfrancesco Guarguaglini, di cui era uno dei più stretti collaboratori.

In una nota Guarguaglini ha fatto sapere che un cda sarà convocato al più presto.

