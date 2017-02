(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, July 29 (Fitch) Fitch Ratings telah menetapkan Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating (IDR) untuk perusahaan properti Indonesia PT Modernland Realty Tbk (Modernland) di 'B' dengan Prospek Stabil. Fitch juga telah memberi peringkat senior tanpa jaminan untuk Modernland di 'B' dan peringkat ekspektasi atas rencana penerbitan obligasi dalam USD di 'B (EXP)' dengan Recovery Rating di 'RR4'. Obligasi akan diterbitkan oleh Modernland Overseas Pte Ltd dan dijamin oleh PT Modernland Realty Tbk dan anak perusahaan. Peringkat final bergantung pada diterimanya dokumentasi final yang sesuai dengan informasi yang diterima sebelumnya. Faktor-Faktor Pendukung Peringkat: Pendapatan berulang yang terbatas: Terbatasnya pendapatan berulang (recurring income) Modernland merupakan hal utama yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam skala internasional. Pendapatan berulang perusahaan, yang berasal dari pendapatan jasa manajemen estate dan hotel yang baru beroperasi, masih kecil dan berkontribusi kurang dari 10% dari total EBITDA. Fitch berpendapat pendapatan berulang Modernland yang kecil merupakan faktor utama yang membatasi peringkatnya, terutama mengingat sifat siklikal dari sektor properti. Resiko eksekusi proyek: Lokasi Jakarta Garden City yang strategis dan sarana infrastruktur yang telah tersedia, beserta dengan harga yang masih terjangkau dibandingkan dengan properti di Kelapa Gading mendukung prospek pertumbuhan bisnis Modernland. Meskipun demikian, proyek ini merupakan joint venture dengan Keppel Land, yang saat ini memiliki 51%. Modernland berencana menggunakan hasil penerbitan obligasi untuk mengakuisisi kepemilikan Keppel Land di Jakarta Garden City. Fitch berpendapat Modernland belum menunjukkan rekam jejak penjualan yang kuat tanpa dukungan dari Keppel Land. Resiko serupa juga melekat pada ekspansi jangka panjang Modernland di Bekasi, dimana kesuksesan proyek ini bergantung pada eksekusi proyek infrastruktur yang tepat waktu dan kemampuan perusahaan dalam membangun populasi. Diversifikasi proyek: Peringkat juga mencerminkan cadangan lahan Modernland yang luas, yang terdiversifikasi berdasarkan lokasi dan peruntukan yang seimbang antara industri dan pemukiman. Selama 18 bulan ke depan, arus kas akan dipicu oleh penjualan marketing Jakarta Garden City dan Modern Cikande. Untuk jangka yang lebih panjang, perusahaan juga akan meluncurkan kompleks perindustriannya yang kedua di Bekasi, yang saat ini merupakan daerah industri yang banyak diminati. Cadangan kas dari ASRI: Arus kas dari penjualan lahan ke PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI, B+/ Stabil) merupakan mitigasi resiko yang penting terhadap resiko eksekusi proyek lewat tersedianya cadangan likuiditas yang cukup. Modernland akan mendapatkan IDR 3.4 triliun dalam jangka waktu 30 bulan ke depan, untuk lahan terjual seluas 170 hektar. Hasil penjualan ini sebagian besar akan dialokasikan untuk akuisisi lahan di Bekasi, yang memiliki potensi pengembangan, penjualan marketing, dan arus kas yang lebih baik untuk perusahaan. Biaya akusisi lahan seluas 489 hektar di Bekasi di kisaran USD 20 per m2 merupakan dukungan tambahan dan mengurangi resiko eksekusi proyek. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Penurunan rasio presales/gross debt menjadi di bawah 30% (2013: estimasi Fitch 30%) secara berkelanjutan - Rasio net debt/ net inventory tetap berada di atas 1x setelah 2015 (2013: estimasi Fitch 1.4x), hal ini dapat mencerminkan penundaan eksekusi proyek atau penjualan marketing yang rendah Positif tidak diharapkan sampai Modernland mampu menunjukkan rekam jejak dalam eksekusi proyek yang tepat waktu yang mendorong pertumbuhan skala usaha dan diversifikasi proyek, atau peningkatan pendapatan berulang. Kontak: Analis Utama Shahim Zubair, CFA Associate Director +65 67967227 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Analis Kedua Erlin Salim Associate Director +62 21 29026410 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology' tertanggal 8 Agustus 2012 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Corporate Rating Methodology here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.