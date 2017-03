(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE/SYDNEY, November 09 (Fitch) Fitch Ratings menetapkan perusahaan investasi Indonesia PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Saratoga) peringkat nasional jangka panjang di 'A(idn)'. Outlook Stabil. Peringkat Saratoga mencerminkan likuiditas portfolionya yang sehat dan rasio utang terhadap nilai portfolio (LTV) yang rendah. Peringkat dibatasi oleh lemahnya rasio interest coverage dan ketidakpastian dalam komposisi portfolio dalam tahun-tahun ke depan. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Faktor- Faktor Pendukung Peringkat Likuiditas Portofolio Kuat: Dari total USD2 milyar portfolio investasi Saratoga di September 2014, 47% adalah investasi ekuitas di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBI, BB/Stable) dan 27% di PT Adaro Energy Tbk (Adaro) . Fitch percaya bahwa perusahaan dapat mendapatkan uang tunai yang memadai dengan menjual investasi ini tanpa adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga saham mereka, dikarenakan volume perdagangan saham yang sehat. Interest Coverage yang Lemah: Peringkat yang diberikan kepada Saratoga masih dibatasi oleh lemahnya funds flow from operations (FFO) interest coverage. Fitch memperkirakan rasio ini akan terus melemah dalam jangka menengah dari perkiraan 0,8x pada tahun 2013. Hal ini disebabkan aliran dividen hasil investasi yang relatif lemah dan kemungkinan meningkatnya biaya bunga sebagai akibat dari keinginan Saratoga untuk meningkatkan LTV ke 20% (Juni 2014: 13%). Untuk lebih mencerminkan operasinya sebagai perusahaan investasi, Fitch telah menyesuaikan rasio-rasio untuk mencerminkan dividen yang diterima, biaya operasional, pajak dan beban bunga perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Ketidakpastian dengan Komposisi Portofolio: Komposisi portofolio Saratoga di investasi yang lebih matang - Adaro dan TBI - kemungkinan akan berkurang dari waktu ke waktu. Fitch percaya bahwa portofolio Saratoga kemungkinan akan berkembang dengan proporsi investasi yang relatif lebih tinggi pada perusahaan yang berada pada tahap awal dan masih berkembang, yang menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi namun secara inheren lebih berisiko. Jatuh Tempo Utang akan Diperpanjang: Sebagian besar utang yang dipegang oleh perusahaan holding dan anak-anak perusahaan sudah di refinance di Oktober 2014. Jatuh tempo utang tahunan pada saat ini tidak melebihi USD70 juta sampai dengan 2018, dibandingkan dengan Juni 2014 dimana sekitar 90% dari USD245 juta total utang yang jatuh tempo di 2016. Fitch percaya hal ini dapat terpenuhi dengan nyaman melalui penjualan saham Adaro dan TBI. Kedua perusahaan ini memiliki average daily turnover value (ADTV) gabungan sekitar USD8 juta dalam 12 bulan sampai dengan Oktober 2014. Jatuh tempo utang tahunan seharusnya tidak melebihi 10x ADTV Adaro dan TBI sampai dengan 2018. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menurunkan peringkat: - Penurunan rasio nilai investasi / hutang di bawah 4x secara berkelanjutan - Jatuh tempo hutang pada suatu tahun tertentu melebihi 10% dari nilai portofolio Positif: Perkembangan di masa depan yang secara individu maupun kolektif dapat menaikkan peringkat: - Kemampuan untuk mempertahankan cakupan FFO di atas 1,5x dengan terus mempertahankan likuiditas yang memadai. Kontak: Rufina Tam Associate Director +6221 2988 6813 Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower, 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Steve Durose Senior Director +61 8 8256 0307 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tertanggal 28 May 2014 dan 'Rating Investment Holding Companies' tertanggal 25 Maret 2014 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan dan riset terkait: Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage Rating Investment Holding Companies Informasi tambahan Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage here Rating Investment Holding Companies here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.