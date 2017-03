(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, February 24 (Fitch) Fitch Ratings telah menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Senior Tanpa Jaminan PT Ciputra Residence (Ciputra Residence) masing-masing di 'A-(idn)'. Pada saat yang bersamaan, Fitch juga telah memberikan Peringkat Nasional 'A(idn)' atas obligasi sebesar sampai dengan IDR500 milyar yang akan diterbitkan oleh perusahaan dengan 20% partial credit guarantee (PCG) dari International Finance Corporation (IFC) di. Peringkat-peringkat tersebut mencerminkan kecilnya skala perusahaan, metric kredit yang konservatif dan hubungannya yang kuat dengan induk perusahaannya, PT Ciputra Development Tbk (Ciputra Development). Peringkat yang diberikan terhadap obligasi yang akan diterbitkan didasarkan kepada partial guarantee sebesar 20% dari jumlah pokok yang diberikan oleh IFC, anggota dari grup World Bank yang berfokus untuk mengembangkan sektor swasta. Partial guarantee menurunkan tingkat kerugian pada saat terjadi gagal bayar dan Fitch telah menaikkan peringkat dari instrumen satu notch di atas peringkat emiten. Perkiraan tingkat pengembalian (recovery) secara keseluruhan dengan mempertimbangkan eksekusi dari jaminan (guarantee) dan dana dari likuidasi perusahaan menentukan jumlah notching untuk kenaikan peringkat. Peringkat nasional di kategori 'A' mencerminkan ekspektasi resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun perubahan dalam keadaan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Faktor-Faktor Penggerak Peringkat Credit Metrics Yang Konservatif: Peringkat dari Ciputra Residence mencerminkan credit metrics-nya yang konservatif dengan posisi net cash psejak tahun 2008. Hal ini sejalan dengan pendekatan Ciputra grup yang prudent dalam mengelola tingkat hutang, dimana induk perusahaan Ciputra Development juga telah disiplin dalam menjaga posisi net cash. Fitch berpendapat bahwa metrik kredit dari perusahaan akan tetap konservatif karena hutang tambahan untuk ekspansi akan tetap kecil jika dibandingkan dengan skala perusahaan. Hubungan Dengan Ciputra Development: Peringkat dari Ciputra Residence memperoleh manfaat atas hubungannya dengan induk perusahaan, Ciputra Development, yang memiliki profil kredit yang lebih baik. Menurut Parent and Subsidiary Metodology yang dimiliki Fitch, Fitch melihat adanya hubungan yang kuat secara legal, operasional, dan strategis diantara Ciputra Residence dan 99.99% pemegang sahamnya, Ciputra Development. Hubungan ini tercermin dari resiko reputasi dengan memiliki nama yang sama, tingginya tingkat kesamaan dari komposisi dewan direksi dan komisaris, dan selarasnya strategi ekspansi dan kebijakan keuangan dari Cipura Residence dengan grup Ciputra secara kesuluruhan. Properti Investasi Yang Berimbal Kecil: Sumber pendapatan berulang dari Ciputra Residence berasal dari operasional water park dan theme park, dengan total pendapatan sebesar IDR21 milyar di akhir September 2013 (sekitar 3% dari total pendapatan). Kecilnya pendapatan berulang berhasil diimbangi oleh kecilnya beban bunga yang diperkirakan akan menghasilkan EBITDA berulang/beban bunga sebesar 1.2x di akhir 2013. Tetapi, Fitch berpendapat bahwa EBITDA berulang/beban bunga akan turun di bawah 1.0x dalam jangka menengah karena beban bunga dari perusahaan akan naik setelah diterbitkannya obligasi sebesar IDR500 milyar. Skala Yang Kecil: Terbatasnya skala Ciputra Residence dalam hal pendapatan dan terbatasnya diversifikasi proyek menyebabkan eksposur perusahaan terhadap volatilitas dari pendapatan. Ciputra Residence mencatat EBITDA sebesar IDR238 milyar (USD19 juta) pada periode 9 bulan sampai September 2013, yang mana jumlah tersebut dapat dibandingkan dengan entitas lain yang memiliki peringkat di kategori 'BBB(idn)'. Walaupun perusahaan berencana akan mengembangkan beberapa proyek baru, Fitch melihat strategi perusahaan yang berhati-hati dalam ekspansi dan rekam jejak dari grup dalam hal pengembangan property sebagai positif. Partial Credit Guarantee: Obligasi yang akan diterbitkan memiliki partial credit guarantee sebesar 20% jumlah pokok dari IFC. Guarantee tersebut dapat dieksekusi dengan basis pre-default untuk menutupi kekurangan dari pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo. Sensitivitas Peringkat Tindakan pemeringkatan yang positif tidak diharapkan akan terjadi karena kecilnya skala dan ukuran dari perusahaan. Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain: - Turunnya pre-sales/gross debt di bawah 3.0x (2012: 26.0x) - Melemahnya hubungan antara perusahaan dan Ciputra Development Kontak: Analis Pertama Olly Prayudi Analyst +62 21 2988 6812 Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Analis Kedua Rufina Tam Associate Director +62 21 2988 6813 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tanggal 5 Agustus 2013, 'National Ratings Scale Criteria' tanggal 30 Oktober 2013, dan 'Criteria for Evaluating Third-Party Partial Credit Guarantees', tanggal 17 Juli 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. 