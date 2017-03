(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE/SYDNEY, November 12 (Fitch) Fitch Ratings telah mempublikasikan peringkat Nasional Jangka Panjang untuk surat utang sebesar IDR4 trilyun yang akan diterbitkan oleh PT Tower Bersama Infastructure Tbk (TBI) dan juga peringkat Nasional Senior Tidak Dijamin di 'AA-(idn)'. TBI akan menggunakan dana dari penerbitan tersebut untuk membiayai belanja modal dan membayar utang bank. Surat utang diperingkat pada level yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang TBI di 'AA-(idn)' karena merupakan kewajiban langsung, senior, tanpa kondisi dan tidak dijamin dari perusahaan. Surat utang yang akan diterbitkan akan berperingkat sama dengan seluruh kewajiban tidak dijamin dari perusahaan. Faktor-Faktor Penggerak Peringkat Bond tidak di-notching: Surat utang TBI sejumlah IDR4 trilyun (USD400m) yang akan diterbitkan adalah kewajiban senior dan tidak dijamin dari TBI dan memiliki terms and conditions yang mirip dengan surat utang perusahaan sebesar USD300 juta. Surat utang sebesar IDR4 trilyun yang akan diterbitkan mengalami subordinasi struktural terhadap utang yang dijamin sebesar IDR7.8 trilyun dari anak perusahaan operasional. Walaupun adanya subordinasi struktural, Fitch berpendapat bahwa tingkat pemulihan (recovery) bilamana terjadi default dari surat utang ini akan berada di tingkat rata-rata atau lebih baik dan telah memberikan peringkat terhadap instrument tersebut pada level yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang dari TBI. Porsi yang tinggi dari arus kas operasional TBI telah di locked-in secara kontrak (USD2.2 milyar di akhir Juni 2013), yang berarti bahwa akan ada tingkat pemulihan yang kuat terhadap kreditur dalam skenario distress. Selain itu, Fitch berpendapat bahwa rencana TBI untuk mengganti utang tidak dijamin dari anak perusahaan dengan utang tidak dijamin pada level perusahaan holding akan mengurangi tingkat subordinasi tersebut, dan mendukung tingkat recovery yang lebih baik pada surat utang yang akan diterbitkan. Arus kas stabil, Profitabilitas Kuat: Peringkat-peringkat dari TBI mencerminkan kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang mudah diperkirakan yang didukung dengan kontrak jangka panjang (rata-rata umur kontrak: 7.7 tahun) dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia. Perusahaan telekomunikasi yang memiliki peringkat investment-grade memiliki kontribusi sebesar 74% terhadap pendapatan TBI di H113. Fitch berpendapat bahwa TBI operating EBITDAR margin akan tetap di atas 80% dalam jangka waktu menengah. Lebih dari itu, tambahan belanja modal organik untuk meningkatkan penyewa tergolong rendah. Rasio dari penyewa yang diukur dengan total situs menara telekomunikasi dibandingkan dengan jumlah menara berada di level 1.76 di tahun 2013, mengindikasikan adanya potensi untuk pertumbuhan melalui strategi co-location. Resiko counterparty yang dapat dikelola: Perusahaan telekomunikasi yang lebih lemah, yang berkontribusi terhadap 26% dari pendapatan TBI di H113, kemungkinan akan mengalami kesulitan pembayaran. PT Bakrie Telecom (BTel, C) and PT Smartfren (CC(idn)) yang berkontribusi terhadap 7.4% dari pendapatan TBI di H113 bisa menghadapi permasalahan likuiditas yang dikarenakan sulitnya mengembangkan pangsa pasar dan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan komitmen capex. Bagaimanapun juga, Fitch berpendapat bahwa perusahaan telekomunikasi biasanya menganggap sewa sebagai kewajiban senior karena keberlanjutan dari bisnis mereka bergantung terhadap infrastruktur menara. Resiko Forex Minimal: TBI memiliki sekitar USD905 juta utang dalam mata uang asing, yang mencakup 84% dari total utang. Lebih dari 90% dari utang tersebut terlindungi melalui kombinasi natural hedge dan kontrak hedging. TBI memperoleh 18% pendapatan tahunannya dalam US dollars (sekitar USD40 juta). Pada akhir Juni 2013, perusahaan juga memiliki sekitar USD152 juta kas, di mana USD112 juta dalam US dollars. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain:: - Akuisisi portfolio menara yang didanai oleh hutang atau kegagalan pembayaran sewa dari perusahaan telekomunikasi yang lemah yang berakibat kepada memburuknya FFO-adjusted net leverage di atas 4.0x secara berkelanjutan. - Turunnya tingkat pendapatan dari perusahaan telekomunikasi berperingkat investment-grade dibawah 50%. Tindakan pemeringkatan yang positif tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah karena perusahaan kemungkinan tidak akan menurunkan tingkat leverage-nya secara signifikan karena investasinya untuk menjaga pertumbuhannya. 