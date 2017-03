(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/SYDNEY, November 28 (Fitch) Fitch Ratings hari ini telah menarik peringkat dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) karena perusahaan telah memilih untuk tidak lagi berpartisipasi dalam proses pemeringkatan. BTEL saat ini sedang melakukan proses restrukturisasi dan tanpa adanya partisipasi lebih lanjut, Fitch tidak akan lagi mempunyai informasi yang cukup untuk memonitor peringkat perusahaan. Karena itu, Fitch tidak akan memberikan peringkat atau analisa terhadap BTEL. Sebelum penarikan peringkat-peringkat BTEL adalah: -Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing Issuer Default Rating (IDR) di 'Restricted Default' (RD) -Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Lokal Issuer Default Rating (IDR) di 'RD' -Peringkat obligasi USD380juta Mei 2015 di 'C'/'RR5'. Fitch berpendapat bahwa perusahaan sedang dalam proses merestrukturisasi surat utang USD380juta dan kewajiban terhadap kreditur. Fitch mengetahui bahwa perusahaan telah tidak lagi membayar hampir semua kreditur dan pengadilan Indonesia telah memerintahkan kepada perusahaan untuk merestrukturisasi komitmennya terhadap kreditur sebelum 9 Desember 2014. BTEL telah berhenti membayar USD380 juta surat utang yang jatuh tempo di bulan Mei 2015 dan sebagian dari pemegang surat utang telah menuntut perusahaan di pengadilan New York. Fitch juga mengetahui bahwa BTEL telah mendivestasikan spektrumnya - aset yang paling penting - kepada PT Smartfren Telecom Tbk (CCC(idn)) untuk 1 milyar saham Smartfren (atau 5,6% saham Smartfren setelah terdilusi). BTEL sekarang beroperasi sebagai mobile virtual network operator (MVNO) dan menyewa spektrum dari Smartfren untuk memberikan layanan kepada pelanggannya yang tersisa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan keputusan mengenai transaksi tersebut. Kontak: Analis Pertama Nitin Soni Director +65 6796 7235 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 038986 Analis Kedua Olly Prayudi Associate Director +62 21 2988 6812 Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Ketua Komite Steve Durose Senior Director +61 2 8256 0307 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tanggal 28 May 2014 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan dan riset terkait: Corporate Rating Methodology Informasi tambahan Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.