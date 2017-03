(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, April 02 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Asing dan Peringkat Jangka Panjang Mata Uang Lokal Issuer Default Rating (IDR) PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo) di 'BB-' dengan Outlook Stabil. Fitch Ratings juga telah mengafirmasi Peringkat Hutang Senior Tanpa Jaminan dan obligasi yang telah diterbitkan di 'BB-' dan Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'A+(idn)' dengan Outlook Stabil. Pada saat yang bersamaan Fitch Ratings telah memberi peringkat ekspektasi untuk rencana penerbitan obligasi dalam US Dollar yang akan jatuh tempo di tahun 2022 di 'BB-(EXP)'. Obligasi ini akan diterbitkan oleh Theta Capital dan dijamin oleh Lippo dan anak perusahaan tertentu. Peringkat final akan bergantung pada diterimanya dokumentasi final yang sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya. Obligasi diberi peringkat yang sama dengan Peringkat Hutang Senior Tanpa Jaminan Lippo karena mencerminkan kewajiban perusahaan yang langsung, tanpa syarat, tanpa jaminan, dan tidak tersubordinasi. Peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan resiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Namun adanya perubahan pada keadaan atau kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas untuk membayar secara tepat waktu dibandingkan komitmen keuangan yang ditunjukkan oleh kategori peringkat yang lebih tinggi. Faktor- Faktor Pendukung Peringkat Dukungan dari Properti Investasi: Portfolio properti investasi Lippo yang berkualitas dan sedang berkembang, terdiri dari 16 rumah sakit dan lebih dari 30 pusat perbelanjaan yang dikelola, menghasilkan arus kas berulang yang kuat, yang mendukung peringkat. Dalam model bisnis Lippo, ekspansi dari portfolio properti investasi didanai oleh hasil penjualan portfolio pengembangan properti. Dengan mempertimbangkan bahwa kas dan hutang digunakan baik oleh bisnis properti investasi maupun pengembangan properti, Fitch telah membuat beberapa asumsi dalam menghitung rasio keuangan Lippo. Sejalan dengan pengembangan portfolio properti investasi, Lippo perlu menjaga rasio kecukupan biaya tetap (fixed charge cover= recurring EBITDAR/ cash interest + rents) di 1,75x. Rasio ini memperhitungkan fakta bahwa sebagian besar dari pendapatan properti investasi dihasilkan oleh asset rumah sakit. Berdasarkan rasio ini, total hutang dialokasikan secara proporsional ke dalam bisnis properti investasi dan sisa hutang dialokasikan ke dalam bisnis properti pengembangan. Perubahan Fokus untuk Arus kas: DI tahun 2014, Lippo berencana untuk meluncurkan lebih banyak properti yang ditujukan untuk kelas menengah dan menggeser pengembangan ke kota satelit atau kota besar kedua (second tier cities). Penjualan marketing di 2014 sampai saat ini sebagian besar dihasilkan oleh proyek kelas menengah baru Lippo di Bintaro (di luar Jakarta, Jawa Barat), dan St Moritz Makassar (Sulawesi Selatan) dengan total penjualan lebih dari Rp 500 milyar. Dari total unit yang ditawarkan kedua proyek ini, perusahaan mencapai tingkat presales sekitar 80%, yang cukup positif mengingat tantangan jangka pendek yang dihadapi oleh sektor properti residensial. Rekam Jejak dan Diversifikasi Proyek: Lippo merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia, dengan rekam jejak yang baik dan portfolio proyek yang terdiversifikasi. Fitch berkeyakinan merek yang kuat dan fleksibilitas dalam merubah product mix dan lokasi proyek yang terdiversifikasi memungkinkan perusahaan untuk dapat melewati siklus properti dan menjaga posisi neraca tetap kuat. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran proyek baru yang cukup sukses semenjak pertengahan 2013, meskipun dengan tingkat permintaan yang sedang melambat terutama untuk segmen menengah ke atas. Selama periode ini, Lippo berhasil mencatat penjualan marketing sekitar Rp 2.323 Milyar (USD 200 juta), sedangkan pengembang lain memilih untuk menunda peluncuran. Akses Pendanaan yang Terdiversifikasi: Peringkat Lippo juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengakses sumber pendanaan jangka panjang yang beragam, terutama untuk mendukung arus kas di saat downturn. Perusahaan memiliki track record yang baik dalam pendanaan dalam maupun luar negri, dan di pasar modal domestik. Perusahaan baru-baru ini mendapatkan dana sekitar USD 75 juta dari penjualan kepemilikan di jaringan rumah sakit Siloam sebesar 7%. Lippo tetap menjadi pemilik saham mayoritas di Siloam. Akses Lippo ke perusahaan afiliasi Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIRT) dan First REIT untuk menjual asset komersil juga merupakan sumber arus kas yang penting. Di tahun 2013 Lippo menjual 2 rumah sakit ke First REIT sebesar SGD 140.4 juta. Sensitivitas Peringkat Negatif: Perkembangan di masa depan yang dapat, secara individu maupun kolektif, memicu penurunan peringkat antara lain: - Gagal mempertahankan rasio hutang dari properti pengembangan (net debt/ net inventory) di bawah 30% (2014F: 21%) yang disebabkan oleh permintaan yang terus melemah, dengan mengasumsikan fixed charge cover tetap berada di 1.75x. - Tidak mendapatkan pendanaan untuk capex Positif: Peningkatan peringkat tidak diharapkan karena sifat penjualan properti yang siklikal dan capex yang didanai oleh hutang. Peringkat dari instrumen di bawah ini juga telah diafirmasi: USD250m senior unsecured notes due in 2019 at 'BB-' USD403m senior unsecured notes due in 2020 at 'BB-' Kontak: Analis Utama Nandini Vijayaraghavan, CFA Director +65 67967216 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec Tower Four Singapore 038986 Erlin Salim (National Ratings) Associate Director +62 21 29886811 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5 Jakarta 12940 Analis Kedua Erlin Salim (International Ratings) Associate Director +62 21 29886811 Ketua Komite Vicky Melbourne Senior Director +61 2 8256 0325 Media Relations: Iselle Gonzalez, Sydney, Tel: +61 2 8256 0326, Email: iselle.gonzalez@fitchratings.com; Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology' dan ' Parent Subsidiary Linkage' keduanya tertanggal 5 Agustus 2013 dan 'National Scale Ratings Criteria' tertanggal 30 Oktober 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage here National Scale Ratings Criteria here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.