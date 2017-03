(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/JAKARTA/SYDNEY, August 04 (Fitch) Fitch Ratings telah mengafirmasi Peringkat Jangka-Panjang Mata Uang Asing dan Mata Uang Lokal Issuer Default Rating (IDR) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan juga Peringkat Mata Uang Asing Tanpa Jaminan di 'BBB-'. Prospek dari IDR adalah Stabil. FAKTOR-FAKTOR PENGGERAK PERINGKAT Dibatasi Oleh Peringkat Pemerintah Indonesia: Telkom IDR dibatasi oleh peringkat dari pemerintah Indonesia (BBB-/Stable), dikarenakan kepemilikan saham pemerintah sebesar 52.6% di Telkom. Pemerintah melalui kendalinya atas jajaran direksi perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan. Telkom tergolong penting secara strategis terhadap pemerintah sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara dan operator wireless dan broadband yang dominan. Menurunnya Ruang Peringkat: Besarnya ruang peringkat dari Telkom akan mengecil. Fitch memperkirakan bahwa FFO di tahun 2014 sebesar IDR30-32 trilyun akan cukup untuk membiayai belanja modal dan dividen, menyisakan sedikit free cash flow. Belanja modal 2014 akan naik menjadi IDR24 trilyun atau 27% dari pendapatannya (2013: IDR21 trilyun) karena perusahaan memperluas coverage 3G-nya dan menambahkan lebih dari 1,600 base transceiver stations (BTSs) tiap bulannya. Selama 1H14, Telkom menginvestasikan IDR12 trilyun yang sebagian besar untuk menambahkan 9.696 BTSs, yang sekitar 75%-nya adalah 3G BTSs. Fitch memperkirakan bahwa dividend dari Telkom di tahun 2014-15 akan naik menjadi IDR9 trilyun - 10 trilyun per tahun (2013: IDR8.4 trilyun), berdasarkan kebijakan perusahaan untuk mendistribusikan setidaknya 65% dari laba bersih tahun sebelumnya. Laba bersih dari Telkom di tahun 2013 naik 11% menjadi IDR14,2 trilyun. Kuatnya neraca dan kurangnya target akuisisi dan kesempatan investasi yang lain juga bisa menyebabkan pemerintah untuk mendorong pembayaran dividen yang lebih besar. Turunnya Tingkat Keuntungan: Fitch memperkirakan bahwa marjin operating EBITDAR dari Telkom akan turun sekitar 150bp-200bp per tahun karena tingginya kompetisi dan berubahnya komposisi pendapatan. Tarif data bisa turun karena operator telekomunikasi yang lebih kecil dan tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mampu untuk mendapat pangsa pasar yang memadai kemungkinan akan berkompetisi secara agresif dalam harga. Selain itu, meningkatnya kontribusi pendapatan dari segmen data yang memiliki marjin lebih rendah juga akan mempengaruhi keuntungan. Pasar suara yang telah mencapai puncaknya dan penetrasinya telah mencapai lebih dari 100%. Pasar Indonesia mengalami tanda-tanda awal kanibalisasi data di mana pelanggan beralih kepada applikasi teks dan suara yang menggunakan data. Monetisasi Aset: Rencana Telkom untuk memonetisasi aset menara-nya melalui penawaran saham public atau melalui penjualan kepada partner strategis dapat lebih jauh memperkuat neraca perusahaan. Anak perusahaan yang dimiliki oleh Telkom 100%, PT Dayamitra Telekomunikasi sedang dalam proses mengkonsolidasi mayoritas aset menara yang dimiliki oleh Telkom dan anak perusahaan GSM dari Telkom, PT Telekomunikasi Selular (AAA(idn)/Stabil). Konsolidasi Industri: Fitch berpendapat bahwa industry telekomunikasi Indonesia akan berkonsolidasi dalam 12 sampai 24 bulan ke depan. Konsolidasi diantara operator CDMA akan mengurangi kelebihan kapasitas di industri dan jumlah perusahaan telekomunikasi menjadi empat atau lima dari tujuh perusahaan saat ini. Operator yang lebih kecil, terutama yang beroperasi dengan teknologi CDMA, mengalami kesulitan untuk berkembang secara menguntungkan dan memiliki fleksibilitas keuangan yang terbatas untuk membiayai belanja modal. SENSITIVITAS PERINGKAT Positif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menaikkan peringkat antara lain: -Kenaikan peringkat IDR dari pemerintah Indonesia -Melemahnya hubungan antara pemerintah Indonesia dan Telkom Negatif: Perkembangan di masa depan yang mungkin, secara individu maupun kolektif menurunkan peringkat antara lain: -Penurunan peringkat IDR dari pemerintah Indonesia -Kenaikan yang signifikan dari pembayaran terhadap pemegang saham atau akuisi besar yang didanai oleh hutang Kontak: Analis Pertama Nitin Soni Director +65 67967235 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd 6 Temasek Boulevard #35-05 Suntec City Tower 4 Singapore 038986 Analis Kedua Olly Prayudi Associate Director +62 21 2988 6812 Ketua Komite Steve Durose Senior Director +61 2 8256 0307 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan, 'Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage' tanggal 5 Agustus 2013 dan 'National Ratings Scale Criteria' tanggal 30 Oktober 2013 dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Kriteria yang digunakan dan riset terkait: Corporate Rating Methodology Informasi tambahan Solicitation Status Setiap peringkat yang disebutkan dalam Rating Action Commentary (RAC) dari mana report ini diakses adalah permintaan dari penerbit surat berharga atau entitas yang bertindak atas nama penerbit surat berharga ("Solicited - Sell Side"). Oleh karena itu, Fitch memperoleh kompensasi untuk penyediaan peringkat. Solicitation status yang diberikan berlaku efektif pada tanggal RAC Applicable Criteria and Related Research: Corporate Rating Methodology - Including Short-Term Ratings and Parent and Subsidiary Linkage here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.