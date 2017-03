(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY/SINGAPORE, May 21 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan bahwa pengembang properti yang diperingkat akan banyak bergantung pada pra-penjualan (presales) di semester kedua, yang harus sangat tinggi, untuk mencapai target pra-penjualan di tahun 2014. Tingkat pra-penjualan yang rendah di kuartal pertama bukan merupakan indikasi yang baik untuk hasil keseluruhan selama setahun karena penjualan selama kuartal pertama cenderung lebih lambat, dan tahun ini situasi diperburuk oleh pemilihan presiden yang akan rampung di bulan Juli 2014. Fitch berekspektasi penjualan akan tetap rendah sampai setelah pemilu. Meskipun demikian, pengembang memiliki pilihan untuk menyesuaikan bauran produk (product mix) untuk meningkatkan penjualan. Proyek hunian mewah mencatat pertumbuhan penjualan yang melambat sampai sejauh ini, sesuai dengan ekspektasi Fitch, namun hunian untuk kelas menengah tampak lebih stabil. Menurut data dari Bank Indonesia (BI), KPR untuk rumah berukuran lebih kecil tumbuh lebih cepat dibandingkan KPR untuk rumah berukuran lebih besar sejak bulan Juni 2013. Sehingga, meskipun sejak pertengahan 2013 diberlakukan aturan KPR yang lebih ketat, BI melaporkan tingkat pertumbuhan KPR yang cukup stabil selama periode yang sama. Fitch mengamati pengembang yang diperingkat juga telah mendiversifikasi bauran produk dari hunian mewah ke kelas menengah semenjak tahun lalu. Sebagai contoh, PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI; B+/Stable) telah meluncurkan hunian untuk kelas menengah di proyek apartemen Ayodya dan hunian rumah tapak di Pasar Kemis, sedangkan PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo; BB-/A+(idn)/Stable) telah meluncurkan proyek apartemen Embarcadero di Bintaro. Proyek-proyek ini berada dekat dengan Jakarta. Fitch telah memberikan Outlook Stabil untuk pengembang yang diperingkat, meskipun dengan ekspektasi tingkat pra-penjualan yang lebih rendah di 2014, karena perusahaan memiliki cadangan likuiditas yang cukup, portfolio penghasilan berulang, dan kemampuan pengembang dalam menunda ekspansi lahan untuk menjaga posisi kas. Cadangan likuiditas pengembang merupakan kombinasi dari profil hutang jatuh tempo yang terdistribusi dengan baik, dan marjin keuntungan yang tinggi. Lippo menargetkan marketing sales sebesar Rp 6.8 triliun dari bisnis utama di tahun 2014, namun baru mencapai 13% dari yang ditargetkan sampai akhir Maret 2014. Lippo berencana untuk meluncurkan tiga proyek baru atau tahap baru dari proyek yang sudah ada, sebagian besar di semester kedua tahun 2014. ASRI menargetkan marketing sales sekitar Rp 5 triliun di tahun 2014, dan baru mencapai sekitar 17% sampai akhir Maret 2014. ASRI berencana meluncurkan tahap baru dari proyek yang sudah ada di Alam Sutera dan Pasar Kemis, juga proyek perkantoran di CBD Jakarta untuk mencapai target penjualan. Pengembang lahan industri PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (B+/Stable) menargetkan sekitar Rp 1.2 triliun marketing sales di tahun 2014 dan baru mencapai sekitar 16% sampai akhir Maret 2014. Sedangkan PT Modernland Realty Tbk (B/Stable) menargetkan sekitar Rp 4.1 triliun marketing sales untuk 2014, dan baru mencapai sekitar 11% sampai akhir Maret 2014. Untuk detail lebih lanjut dapat dilihat di laporan Fitch terdahulu berjudul "2014 Outlook: Indonesian Residential Property" tanggal 11 Desember 2013. Kontak: Erlin Salim Associate Director +62 21 2988 6811 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta, Indonesia 12940 Nandini Vijayaraghavan Director +65 6796 7216 Vicky Melbourne Senior Director +612 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Leni Vu, Sydney, Tel: +61 2 8256 0325, Email: Leni.Vu@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. Applicable Criteria and Related Research: 2014 Outlook: Indonesia Residential Property here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.