(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE, October 16 (Fitch) Dua transaksi yang diumumkan di bulan Oktober oleh operator telekomunikasi Indonesia untuk menjual aset menara kepada operator menara akan memiliki dampak kredit yang berbeda terhadap pihak-pihak yang berpartisapasi dalam transaksi tersebut, menurut Fitch Ratings. Rencana dari pemimpin pasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk menjual 49% dari anak perusahaannya Mitratel kepada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBI) berdampak netral secara kredit untuk Telkom dan positif untuk TBI. Rencana dari PT XL Axiata Tbk (XL), operator terbesar ke-3 di Indonesia untuk menjual 3.500 menara kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk (STP) akan berdampak positif secara kredit terhadap XL. Transaksi ekuitas diantara Telkom dan TBI akan menambahkan sekitar USD125 juta terhadap pendapatan tahunan dan USD70 juta terhadap EBITDA dari TBI. FFO-adjusted net leverage akan membaik menjadi sekitar 4,0x-4,5x dari 5,0x karena EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan akan naik menjadi USD295 juta dari USD225 juta, dan TBI juga akan mengkonsolidasi tambahan utang netto sebesar USD225 juta terhadap utang netto nya saat ini sebesar USD1.2 milyar pada saat transaksi diselesaikan. Portfolio menara dari TBI akan berkembang sebesar 35% menjadi 15.194 dan menjadikannya operator menara independen terbesar di Indonesia. Marjin operating EBITDAR akan membaik dalam jangka waktu menengah dengan bertambahnya kolokasi (penyewaan tempat kepada peralatan dari operator telekomunikasi yang lain) pada menara yang diakuisisi - didukung oleh rasio penyewa yang rendah sebesar 1,1x. TBI memperoleh kendali manajemen dari Mitratel dan juga akan memiliki pilihan untuk mendapatkan 100% kepemilikan dengan menjual tambahan 8% saham dari TBI dan membayar sebesar USD145 juta dalam waktu 10 tahun kepada Telkom jika Mitratel mencapai kinerja tertentu. Deal tersebut hanya akan menyebabkan efek dilusi yang kecil terhadap tingkat keuntungan Telkom, karena lebih tingginya biaya sewa menara tahunan. Telkom akan tetap memiliki 51% saham Mitratel dan sebagai gantinya menerima 5.7% saham dari TBI. IDR5.6 trilyun (USD460 juta) dana dari penjualan menara XL kepada STP akan digunakan sebagian untuk membayar utang dan menurunkan FFO-adjusted net leverage di bawah 3,0x dari 3,5x. Leverage XL naik di tahun 2013 ketika perusahaan membeli operator telekomunikasi terbesar ke-5 Indonesia, Axis. XL juga akan diuntungkan dari biaya sewa rental yang rendah dan tetap sebesar IDR10 juta per bulan per menara tanpa adanya biaya servis atau eskalasi inflasi sebagai bagian dari deal tersebut - biaya sewa yang jauh lebih rendah dari rata-rata pasar. Fitch tidak menilai bahwa deal dari XL/STP akan menjadi dasar untuk harga sewa menara dan tidak akan berakibat kepada pengetatan kompetisi harga. Dalam transaksi sale and lease back, rendahnya biaya rental bisa di-offset dengan besarnya pembayaran kas di awal, jadi hal tersebut tidak akan menjadi benchmark harga dari perjanjian standar tanpa melalui penjualan menara. Hal ini juga tidak akan berdampak terhadap kontrak yang sudah ada dari TBI dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang memiliki rata-rata sisa masa kontrak masing-masing selama 7,2 dan 7,4 tahun. Contacts: Nitin Soni Director Corporates +65 6796 7235 Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. #35-05, Suntec Tower 4 6 Temasek Boulevard Singapore, 038986 Justin Patrie Senior Director +65 6796 7232 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.