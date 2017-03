(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, September 17 (Fitch) Fitch Ratings telah menegaskan Peringkat Nasional Insurer Financial Strength (IFS) PT Avrist Assurance (Avrist) di 'AA-(idn)'. Prospek adalah Stabil. Faktor-faktor Penggerak Peringkat Peringkat tersebut mencerminkan kinerja keuangan Avrist yang berkelanjutan, strategi investasi yang hati-hati dan posisi permodalan yang kuat. Peringkat juga mempertimbangkan pangsa pasar perusahaan yang moderat di pasar Indonesia yang kompetitif dan tantangan untuk meningkatkan kesinambungan portofolio bisnis perusahaan. Ini adalah karena konsentrasi bisnis Avrist pada produk unit-linked yang kurang stabil dan sensitif terhadap sentimen investor. Peringkat juga mempertimbangkan tata kelola perusahaan, transparansi pasar dan pengungkapan publik yang terbatas di Indonesia dibandingkan dengan pasar yang lebih maju lainnya di wilayah ini. Laba bersih Avrist membaik ke IDR316.3bn pada akhir 2012 dari IDR245.9bn pada akhir 2011, didukung oleh hasil investasi yang stabil. Pre-tax return on assets dan return on average equity masing-masing sebesar 3,4% dan 14,4% pada akhir 2012. Lebih dari 95% investasi Avrist adalah di kas setaranya dan instrument pendapatan tetap dengan kualitas kredit yang baik. Fitch menganggap kapitalisasi Avrist tergolong kuat, dengan rasio risk-based capitalization (RBC) di atas 600 % selama tiga tahun terakhir. Rasio RBC Avrist mencapai sebesar 1,143% pada akhir Q113. Modal perusahaan sepenuhnya terdiri dari ekuitas dan laba ditahan. Prospek Stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa Avrist akan terus menjaga profil kredit yang stabil, didukung oleh manajemen yang bijaksana dan penyangga modal yang cukup relatif terhadap profil operasionalnya. Avrist adalah perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-16 di Indonesia, dengan pangsa pasar 1,3% oleh total premi hingga akhir 2012. Di antara lebih dari 40 perusahaan asuransi jiwa dalam negeri, perusahaan tetap menjadi kedelapan terbesar berdasarkan ukuran aset. Sensitivitas Peringkat Pemicu utama bagi tindakan pemeringkatan positif di antaranya termasuk penguatan berkelanjutan dalam profil kredit Avrist yang dapat tercermin dalam bisnis waralaba yang membaik dan pengakuan pasar yang meningkat. Kenaikan peringkat bisa juga diberikan jika keberlanjutan premi dapat terus membaik, dengan keberhasilan diversifikasi produk atas produk perlindungan jiwa tradisional, dan juga kinerja operasional yang meningkat dengan pre-tax return on assets konsisten di atas 3,5%. Pemicu utama bagi tindakan pemeringkatan negatif termasuk melemahnya kapitalisasi secara signifikan sehubungan dengan profil bisnis dengan rasio RBC konsisten di bawah 300% dan penurunan kinerja usaha dengan rasio persistensi untuk premi tahun pertama di bawah 80% dalam jangka waktu berkelanjutan. Kontak: Analis Utama Cheryl Evangeline Analyst +62 21 2902 6409 PT Fitch Ratings Indonesia Lantai 20 Prudential Tower Jl. Jend. Sudirman Kav.79 Jakarta, Indonesia 12910 Analis Kedua Wan Siew Wai Senior Director +65 6796 7217 Ketua Komite Harish Gohil Managing Director Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Peringkat tersebut diatas telah diminta, atau atas nama, emiten, dan oleh karena itu, Fitch telah memperoleh kompensasi atas pemeringkatan tersebut. Kriteria terkait "Insurance Rating Methodology", tertanggal 19 Agustus 2013 dan "National Ratings Criteria", tertanggal 19 January 2011, dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com. 