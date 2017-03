(The following statement was released by the rating agency) Link to Fitch Ratings' Report: 2015 Outlook: Indonesian Homebuilders here JAKARTA/SYDNEY, November 11 (Fitch) Permintaan rumah yang sehat di Indonesia, penyangga marjin keuntungan yang mencukupi, dan lokasi proyek yang terdiversifikasi akan mendukung peringkat perusahaan di tengah tantangan kondisi operasional di tahun 2015, menurut Fitch dalam laporan yang dipublikasikan hari ini. Di tahun 2015 developer Indonesia akan menghadapi suku bunga yang tinggi, peningkatan harga jual yang melambat, dan ketidakpastian politik antara pemerintah dan oposisi di parlemen, yang mungkin menyebabkan konsumen menunda pembelian. Meskipun demikian Fitch meyakini developer Indonesia akan dapat menjaga arus kas yang sehat karena permintaan akan tetap kuat, terutama untuk hunian menengah ke bawah, dan marjin keuntungan yang cukup. Outlook stabil untuk sektor properti dapat tertekan jika likuiditas berkurang secara signifikan sehingga meningkatkan resiko pembiayaan kembali (refinancing) dan membatasi ketersediaan KPR untuk konsumen. Laporan berjudul "2015 Outlook: Indonesian Homebuilders" dapat diperoleh di www.fitchratings .com atau dengan mengakses link di atas. Kontak: Erlin Salim Associate Director +6221 2988 6811 Nandini Vijayaraghavan, CFA Director +65 6796 7216 Vicky Melbourne Senior Director Head of Industrials South-East Asia and Australasia +612 8256 0325 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Leni Vu, Sydney, Tel: +61 2 8256 0326, Email: Leni.Vu@fitchratings.com. Informasi tambahan dapat diperoleh di www.fitchratings.com. ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.