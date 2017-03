(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA, December 16 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan dalam sebuah laporan baru bahwa outlook peringkat untuk sektor asuransi jiwa dan asuransi umum di Indonesia pada tahun 2015 adalah stabil, didukung oleh pertumbuhan pasar yang berkelanjutan, eskposur terhadap aset berisiko yang terkendali, marjin operasional yang sehat, dan lingkungan regulator yang berkembang. Prospek sektor yang Stabil, mencerminkan pandangan Fitch bahwa penetrasi pasar yang rendah akan terus menawarkan prospek pertumbuhan yang menarik; volatilitas imbal hasil investasi kemungkinan akan diminimalkan oleh portofolio risiko yang terkendali; dan meningkatnya kesadaran berasuransi akan mendukung ekspansi pasar untuk sektor asuransi jiwa. Sementara itu, sektor asuransi umum didukung oleh meningkatnya kemakmuran, kelas menengah yang berkembang serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlindungan reasuransi dan penyangga kapitalisasi yang memadai diharapkan dapat meminimalkan bencana kerugian yang diasuransikan pada tahun 2015 dan rezim peraturan yang lebih kuat cenderung meningkatkan kesehatan keuangan industri secara keseluruhan. Tingkat penetrasi di sektor asuransi di Indonesia telah meningkat secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Swiss Re memperkirakan jumlah penetrasi asuransi di 2,1% pada tahun 2013, dibandingkan dengan 1,77% pada tahun 2012 dan 1,5% pada tahun 2010. Meskipun demikian, ini masih dianggap rendah dibandingkan tingkat penetrasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang berada di atas 4%. Premi asuransi Indonesia menyumbang 0,4% dari pasar global pada akhir 2013. Fitch yakin bahwa sektor ini siap untuk pertumbuhan yang stabil dalam jangka menengah, didukung oleh pasar yang relatif besar dan belum dimanfaatkan hampir 250 juta orang serta ekonomi yang berkembang. Fitch mengharapkan perubahan dalam lingkungan regulator untuk mendorong pengembangan sektor lebih lanjut. Sektor asuransi Indonesia telah memperketat peraturan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir termasuk penerbitan undang-undang baru, persyaratan modal yang lebih ketat, dan peraturan tarif. Laporan media menunjukkan kemungkinan ada perubahan peraturan tambahan, seperti pengenalan sistem pengawasan baru dan revisi beberapa kebijakan kunci. Sementara outlook peringkat Stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan terkendali, outlook dapat direvisi menjadi negatif dalam hal terjadinya guncangan eksogen yang ekstrim dalam bentuk krisis ekonomi atau keuangan yang lebih rentan terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Volatilitas pasar saham yang berpotensi untuk diterjemahkan ke dalam kerugian operasional dan erosi modal yang besar untuk sektor secara keseluruhan, juga dapat mengubah pandangan tersebut. Fitch mencatat bahwa industri telah menunjukkan ketahanan dalam kemampuannya untuk menahan kerugian dari bencana alam seperti banjir dan gempa bumi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kenaikan yang signifikan dan tak terduga pada kerugian yang di diasuransikan dari peristiwa bencana alam Indonesia di masa mendatang berpotensi menyebabkan tekanan pada profitabilitas operasional, terutama untuk sektor asuransi umum. Laporan, "2015 Outlook: Indonesia Insurance Sector - Evolving Regulatory Environment to Drive Sector Development", tersedia di www.fitchratings.com. atau dengan mengklik tautan dalam rilis media ini. Kontak: Cheryl Evangeline Associate Director +62 21 2988 6814 PT Fitch Ratings Indonesia DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta, Indonesia 12940 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Additional information is available on www.fitchratings.com Applicable Criteria and Related Research: 2015 Outlook: Indonesian Insurance Sector here ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.