(Actualisé avec Air France-KLM, Scor, Bourbon, Interparfums, Havas) * Variation des futures sur indice CAC 40 <0#FCE:> * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 9 septembre Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris? attendue en hausse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des Bourses asiatiques qui ont fortement progressé dans l'espoir de voir les autorités chinoises prendre des mesures de relance de l'économie. A 08h32, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 gagne 2,1% : * AIR FRANCE-KLM a annoncé mercredi une hausse de son trafic passagers de 2,1% en août, ainsi qu'un coefficient d'occupation en hausse de 0,7 point à 90,1%. * SCOR a confirmé mercredi les objectifs financiers de son plan stratégique 2013-2016 et s'est dit prêt à répondre aux exigences du nouveau cadre réglementaire de solvabilité des assureurs. * BOURBON a vu sa marge progresser au premier semestre grâce à des réductions de coûts, mais a dit prévoir un second semestre plus difficile en raison de l'impact de la chute des prix du pétrole sur ses contrats. * EIFFAGE a annoncé le rachat de Pichenot-Bouillé, société spécialisée dans l'entretien et le renouvellement du réseau ferroviaire. (Le communiqué : bit.ly/1LhFyz9) * BUREAU VERITAS a annoncé l'acquisition d'HydrOcean, société française d'ingénierie spécialisée dans la simulation numérique en hydrodynamique pour le domaine maritime. (Le communiqué : bit.ly/1JRs5A5) * HAVAS a annoncé l'acquisition de l'agence Riverorchid pour renforcer sa présence en Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Thaïlande, Birmanie, Viêtnam). * ASSYSTEM a publié un résultat opérationnel d'activité de 22,9 millions d'euros au premier semestre (contre 21,0 millions un an plus tôt) et une marge de 5,1% (contre 4,8%), sur un chiffre d'affaires en hausse de 1,9%, et table pour 2015 sur une croissance de ses ventes comprise entre 3% et 4%. (Le communiqué : bit.ly/1UECVwj) * TRANSGENE a annoncé que les données présentées à la conférence de Denver sur le cancer du poumon confirmaient la qualité des résultats précédemment communiqués sur son candidat-médicament TG4010. (Le communiqué : bit.ly/1iuTLBP) * GROUPE CRIT a dégagé des résultats semestriels en forte hausse, avec un chiffre d'affaires en progression de 16% (+11,8% à périmètre et change constants) et un résultat opérationnel courant en hausse de 25,2%. La société de services en ressources humaines se dit confiante pour 2015, tant en France où elle pense confirmer sa dynamique de croissance, qu'à l'international, notamment aux Etats-Unis et en Espagne. (Le communiqué: bit.ly/1ERVYBc) * INTERPARFUMS - Le concepteur de parfums sous licence a annoncé que sa marge avait bénéficié de la baisse de l'euro par rapport au dollar au premier semestre et s'attend à une progression de ses résultats en 2015. * THEOLIA a annoncé un résultat net proche de l'équilibre au premier semestre et un changement de son appellation, le producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne devenant Futuren pour illustrer son redressement et ses perspectives de développement. PUBLICATIONS Après Bourse : - Gameloft, Neurones / résultats du S1 (Raoul Sachs, Raphaël Bloch, Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez)