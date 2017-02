Dec 1 Third round scores from the World Challenge at the par-72 Sherwood Country Club in Thousand Oaks, California on Saturday (U.S. unless stated): 203 Graeme McDowell (Northern Ireland) 69 66 68 205 Keegan Bradley 69 69 67 208 Tiger Woods 70 69 69 Bo Van Pelt 70 68 70 209 Jim Furyk 69 69 71 210 Rickie Fowler 73 67 70 211 Nick Watney 67 73 71 212 Bubba Watson 71 74 67 Steve Stricker 73 71 68 Webb Simpson 70 73 69 214 Zach Johnson 74 70 70 Dustin Johnson 74 68 72 Matt Kuchar 73 69 72 215 Hunter Mahan 71 73 71 216 Ian Poulter (Britain) 73 72 71 Brandt Snedeker 75 68 73 Jason Dufner 73 68 75 218 Jason Day (Australia) 71 75 72 (Compiled by Mark Lamport-Stokes; Editing by Gene Cherry)