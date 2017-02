Nov 5 WGC-HSBC Champions third round scores at the par-72 course in Shanghai on Saturday. 200 Fredrik Jacobson (Sweden) 67 66 67 202 Louis Oosthuizen (South Africa) 71 63 68 203 Adam Scott (Australia) 69 65 69 204 Rory McIlroy (Britain) 70 69 65

Lee Westwood (Britain) 69 68 67 205 Graeme McDowell (Britain) 69 69 67

Martin Kaymer (Germany) 69 68 68 206 Zhang Xinjun (China) 74 68 64

Bo Van Pelt (U.S.) 67 69 70

Paul Casey (Britain) 70 66 70 207 Jhonattan Vegas (Venezuela) 69 73 65

Hunter Mahan (U.S.) 71 67 69

Ian Poulter (Britain) 70 68 69

Keegan Bradley (U.S.) 65 70 72 208 Miguel Angel Jimenez (Spain) 72 68 68

Jbe Kruger (South Africa) 70 70 68

Charl Schwartzel (South Africa) 70 69 69

Justin Rose (Britain) 68 70 70

Simon Dyson (Britain) 69 69 70 209 Yuta Ikeda (Japan) 70 71 68

Jonathan Byrd (U.S.) 71 68 70

Pablo Larrazabal (Spain) 70 69 70

Harrison Frazar (U.S.) 70 75 64

Thongchai Jaidee (Thailand) 68 69 72 210 John Senden (Australia) 72 68 70

Anders Hansen (Denmark) 71 69 70

K.J. Choi (South Korea) 68 70 72

Alvaro Quiros (Spain) 72 67 71

Aaron Baddeley (Australia) 69 68 73 211 Nicolas Colsaerts (Belgium) 74 69 68

Bill Haas (U.S.) 74 69 68

Wu Ashun (China) 72 69 70

Francesco Molinari (Italy) 70 70 71

Robert Rock (Britain) 70 70 71

Rory Sabbatini (South Africa) 69 71 71 212 Bobby Gates (U.S.) 75 68 69

Alexander Noren (Sweden) 67 75 70 213 Peter Hanson (Sweden) 69 73 71

Geoff Ogilvy (Australia) 75 69 69

Chez Reavie (U.S.) 70 75 68 214 Tetsuji Hiratsuka (Japan) 72 70 72

Thomas Bjorn (Denmark) 72 71 71

Keith Horne (South Africa) 71 70 73

Chinnarat Phadungsil (Thailand) 71 69 74

Hwang Jung-gon (South Korea) 72 72 70

Jeev Milkha Singh (India) 72 73 69 215 Paul Lawrie (Britain) 72 71 72

Lucas Glover (U.S.) 76 68 71

David Toms (U.S.) 68 76 71

Hiroyuki Fujita (Japan) 74 71 70

Lee Slattery (Britain) 76 71 68

Mohammad Siddikur (Bangladesh) 75 73 67 216 Ernie Els (South Africa) 75 69 72

Scott Stallings (U.S.) 70 74 72

Michio Matsumura (Japan) 74 71 71

Liang Wenchong (China) 72 73 71

Darren Clarke (Britain) 73 76 67 217 D.A. Points (U.S.) 73 71 73

David Gleeson (Australia) 71 70 76

Jim Herman (U.S.) 74 70 73

Nick Watney (U.S.) 71 75 71

Robert Karlsson (Sweden) 74 75 68 218 Stuart Appleby (Australia) 77 70 71 219 Jim Furyk (U.S.) 78 68 73 220 Ben Crane (U.S.) 75 71 74

Michael Hoey (Britain) 76 70 74

S.S.P. Chowrasia (India) 73 74 73

Thomas Aiken (South Africa) 76 75 69 221 Mark Wilson (U.S.) 71 73 77

Pablo Martin (Spain) 76 71 74

Tom Lewis (Britain) 78 71 72

Kim Kyung-tae (South Korea) 73 77 71 222 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 79 72 71 223 Alistair Presnell (Australia) 75 75 73

Matteo Manassero (Italy) 82 71 70 224 Yuan Hao (China) 72 78 74 225 Chan Yih-shin (Taiwan) 75 74 76 232 Adam Bland (Australia) 75 76 81

