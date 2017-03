Golf-U.S. PGA Tour Puerto Rico Open scores

March 26 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Puerto Rico Open at the par-72 course on Sunday in Rio Grande -20 D.A. Points (U.S.) 64 69 69 66 -18 Retief Goosen (South Africa) 68 67 71 64 Bryson DeChambeau (U.S.) 68 65 70 67 Bill Lunde (U.S.) 65 68 69 68 -17 Sam Saunders (U.S.) 70 69 67 65 Peter Uihlein (U.S.) 69 68 68 66 Kim Meen-Whee (Korea) 71 65 67 68 -16 Chris Stroud (U.S.)