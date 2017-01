Golf-U.S. PGA Tour San Diego Open scores

Jan 30 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour San Diego Open at the par-72 course on Sunday in San Diego, California -13 Jon Rahm (Spain) 72 69 69 65 -10 Pan Cheng Tsung (Chinese Taipei) 70 69 69 70 Charles Howell III (U.S.) 67 74 69 68 -9 Pat Perez (U.S.) 68 74 67 70 Patrick Rodgers (U.S.) 68 72 67 72 Tony Finau (U.S.) 73 68 67 71 Keegan Bradley (U.S.) 69 69 74 67 Justin Rose (Bri