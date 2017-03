Sept 5 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Russian Open at the par-71 course on Saturday in Moscow -13 Lee Slattery (Britain) 66 67 67 -11 Craig Lee (Britain) 67 69 66 Estanislao Goya (Argentina) 68 67 67 -10 David Horsey (Britain) 67 70 66 -9 Oskar Henningsson (Sweden) 69 68 67 Bradley Dredge (Britain) 66 66 72 -8 Pablo Martin (Spain) 68 67 70 -7 Ben Evans (Britain) 67 68 71 Danie Van Tonder (South Africa) 69 69 68 David Drysdale (Britain) 68 69 69 Jason Scrivener (Australia) 70 66 70 Matthew Southgate (Britain) 68 69 69 -6 James Heath (Britain) 70 66 71 Scott Jamieson (Britain) 65 71 71 Keith Horne (South Africa) 67 70 70 Daniel Vancsik (Argentina) 69 68 70 Andrea Pavan (Italy) 70 69 68 Lasse Jensen (Denmark) 70 69 68 -5 Simon Griffiths (Britain) 68 71 69 Jerome Lando-Casanova (France) 69 68 71 Daniel Gaunt (Australia) 65 69 74 Maximilian Kieffer (Germany) 68 69 71 Chris Doak (Britain) 71 67 70 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 67 71 70 Dodge Kemmer (U.S.) 71 69 68 Michael Hoey (Britain) 71 66 71 -4 Cyril Bouniol (France) 68 69 72 Sebastian Garcia Rodriguez (Spain) 70 67 72 Mark Tullo (Chile) 69 72 68 Javier Colomo (Spain) 69 68 72 Johan Edfors (Sweden) 71 68 70 Jyoti Randhawa (India) 68 73 68 Tom Murray (Britain) 67 74 68 -3 Merrick Bremner (South Africa) 69 71 70 Ricardo Santos (Portugal) 74 67 69 Jacques Blaauw (South Africa) 71 66 73 Niclas Johansson (Sweden) 70 70 70 Adilson Da Silva (Brazil) 72 69 69 Robert Dinwiddie (Britain) 73 69 68 Jake Roos (South Africa) 68 74 68 Oliver Farr (Britain) 71 67 72 -2 Matthew Nixon (Britain) 68 70 73 Kalem Richardson (Australia) 74 68 69 Jordan Smith (Britain) 69 68 74 -1 Simon Wakefield (Britain) 69 68 75 Prom Meesawat (Thailand) 68 71 73 Ross McGowan (Britain) 71 69 72 0 Ryan Lynch (Australia) 69 70 74 Chris Lloyd (Britain) 69 68 76 Niall Kearney (Ireland) 70 71 72 Brian Casey (Ireland) 72 68 73 Jason Knutzon (U.S.) 73 69 71 1 Dylan Frittelli (South Africa) 71 70 73 Ben Stow (Britain) 69 71 74 Soren Hansen (Denmark) 69 73 72 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 69 72 73 2 Edouard Espana (France) 68 72 75 Rahil Gangjee (India) 68 73 74 Mark Brown (New Zealand) 72 70 73 Damien McGrane (Ireland) 70 72 73 Shaun Norris (South Africa) 70 72 73 3 Jazz Janewattananond (Thailand) 73 69 74 Jaco Ahlers (South Africa) 72 70 74 Peter Erofejeff (Finland) 73 66 77 4 Panuphol Pittayarat (Thailand) 67 71 79 Anthony Summers (Australia) 68 74 75 Andrew Curlewis (South Africa) 72 70 75 5 Thaworn Wiratchant (Thailand) 69 71 78 6 Andrey Pavlov (Russia) 73 69 77 Mardan Mamat (Singapore) 70 72 77 7 Peter Karmis (South Africa) 73 69 78