May 6 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Trophee Hassan II at the par-72 course on Friday in Rabat. The cut was set at 148. -6 Francesco Laporta (Italy) 68 70 -5 Jason Scrivener (Australia) 68 71 Wang Jeung-Hun (Korea) 71 68 Borja Virto (Spain) 69 70 -4 Daniel Im (U.S.) 71 69 Peter Lawrie (Ireland) 71 69 Zander Lombard (South Africa) 70 70 -3 Gary King (Britain) 71 70 Adrien Saddier (France) 69 72 -2 Kristopher Mueck (Australia) 72 70 Ignacio Elvira (Spain) 71 71 Jose-Filipe Lima (Portugal) 72 70 Joshua White (Britain) 73 69 Jack Senior (Britain) 72 70 Scott Henry (Britain) 71 71 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 72 70 -1 Alejandro Canizares (Spain) 71 72 Mikko Korhonen (Finland) 70 73 Seve Benson (Britain) 72 71 Faycal Serghini (Morocco) 71 72 Chris Hanson (Britain) 72 71 Clement Berardo (France) 70 73 Callum Shinkwin (Britain) 74 69 Paul Peterson (U.S.) 71 72 0 David Dixon (Britain) 73 71 Andrew Johnston (Britain) 70 74 Estanislao Goya (Argentina) 69 75 Adrian Otaegui (Spain) 74 70 Richard McEvoy (Britain) 73 71 Lukas Nemecz (Austria) 77 67 Oliver Fisher (Britain) 74 70 Kevin Phelan (Ireland) 70 74 Nino Bertasio (Italy) 72 72 Robert Rock (Britain) 74 70 1 Michael Lorenzo-Vera (France) 69 76 Chris Doak (Britain) 72 73 Matteo Manassero (Italy) 72 73 Nick Marsh (Britain) 73 72 Lasse Jensen (Denmark) 71 74 Matthew Southgate (Britain) 72 73 Dean Burmester (South Africa) 71 74 Ben Eccles (Australia) 70 75 Shiv Kapur (India) 72 73 Thomas Linard (France) 68 77 2 Raphael Jacquelin (France) 73 73 Renato Paratore (Italy) 70 76 Alvaro Quiros (Spain) 75 71 Alexander Levy (France) 71 75 Tom Lewis (Britain) 71 75 Anthony Wall (Britain) 75 71 Steve Webster (Britain) 74 72 Max Orrin (Britain) 71 75 Dimitrios Papadatos (Australia) 72 74 Toshinori Muto (Japan) 71 75 Bjoern Akesson (Sweden) 73 73 3 Dylan Frittelli (South Africa) 72 75 Sebastien Gros (France) 77 70 Gary Hurley (Ireland) 71 76 Matthew Nixon (Britain) 75 72 Johan Carlsson (Sweden) 75 72 Eddie Pepperell (Britain) 73 74 Todd Sinnott (Australia) 75 72 4 Stuart Manley (Britain) 77 71 Benjamin Hebert (France) 76 72 Ryan Fox (New Zealand) 74 74 Simon Griffiths (Britain) 74 74 Daniel Brooks (Britain) 77 71 Peter Gustafsson (Sweden) 72 76 Terry Pilkadaris (Australia) 76 72 Cyril Bouniol (France) 76 72 Jean Hugo (South Africa) 76 72 Younes El Hassani (Morocco) 69 79 Jason Knutzon (U.S.) 74 74 Paul Dunne (Ireland) 72 76 Edoardo Molinari (Italy) 76 72 Gregory Bourdy (France) 74 74 5 DNQ Mikael Lundberg (Sweden) 75 74 Marcus Kinhult (Sweden) 72 77 Ben Evans (Britain) 76 73 Rhys Davies (Britain) 73 76 George Murray (Britain) 74 75 Mark Foster (Britain) 75 74 Ulrich Van den Berg (South Africa) 76 73 James Robinson (Britain) 72 77 Adrien Bernadet (France) 74 75 Javier Ballesteros (Spain) 77 72 Ayoub Id-Omar (Morocco) 77 72 Robert Karlsson (Sweden) 74 75 Romain Wattel (France) 70 79 6 DNQ Michael Jonzon (Sweden) 75 75 Florian Fritsch (Germany) 81 69 Sam Walker (Britain) 72 78 Daniel Gaunt (Australia) 77 73 Edouard Espana (France) 78 72 Julien Quesne (France) 73 77 Jens Fahrbring (Sweden) 76 74 Ryan Lynch (Australia) 72 78 Christofer Blomstrand (Sweden) 77 73 Soren Hansen (Denmark) 74 76 Ryan Evans (Britain) 78 72 Daniel Gavins (Britain) 78 72 Chris Paisley (Britain) 76 74 Gregory Havret (France) 75 75 7 DNQ Cormac Sharvin (Britain) 73 78 Jamie McLeary (Britain) 76 75 Nicolo Ravano (Italy) 75 76 Pedro Oriol (Spain) 77 74 Marco Crespi (Italy) 78 73 Andrew McArthur (Britain) 75 76 Steven Jeppesen (Sweden) 74 77 Jason Kelly (Britain) 74 77 Thriston Lawrence (South Africa) 76 75 8 DNQ Mark Tullo (Chile) 74 78 Yassine Touhami (Morocco) 80 72 9 DNQ Ross McGowan (Britain) 78 75 Jamie Dick (Britain) 76 77 Matthew Baldwin (Britain) 79 74 Nick Cullen (Australia) 76 77 10 DNQ Joachim Hansen (Denmark) 76 78 David Horsey (Britain) 78 76 11 DNQ Matt Ford (Britain) 78 77 Laurie Canter (Britain) 82 73 Christian Heavens (U.S.) 79 76 Jamie Elson (Britain) 76 79 12 DNQ Simon Dyson (Britain) 75 81 Craig Sutherland (Britain) 78 78 Amine Joudar (Morocco) 80 76 Michael Hoey (Britain) 77 79 13 DNQ Justin Walters (South Africa) 78 79 Cesar Costilla (Argentina) 76 81 14 DNQ James Busby (Britain) 82 76 Carlos Rodiles (Spain) 79 79 15 DNQ Richard Green (Australia) 82 77 18 DNQ Tim Pfister (Switzerland) 76 86 20 DNQ Rory McNamara (Ireland) 80 84 2 WDW Robert Coles (Britain) 74 6 WDW Barry Lane (Britain) 78 WDW Kenneth Ferrie (Britain)