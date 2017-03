April 3 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Cadiz Open at the par-72 course on Thursday in Cadiz holes played rounds -3 Jack Doherty (Britain) 18 69 -2 Bradley Dredge (Britain) 18 70 Rhys Davies (Britain) 12 Tjaart Van der Walt (South Africa) 8 Joakim Lagergren (Sweden) 7 -1 Adrian Otaegui (Spain) 18 71 Lorenzo Gagli (Italy) 18 71 David Howell (Britain) 18 71 David Horsey (Britain) 18 71 Mikko Korhonen (Finland) 18 71 Jens Dantorp (Sweden) 14 Gary Lockerbie (Britain) 13 Mikael Lundberg (Sweden) 13 Matteo Delpodio (Italy) 11 Marc Warren (Britain) 11 Victor Riu (France) 9 Daan Huizing (Netherlands) 9 Marco Crespi (Italy) 9 Mark Foster (Britain) 8 Oliver Fisher (Britain) 7 0 Anders Hansen (Denmark) 18 72 Matthew Nixon (Britain) 18 72 Alejandro Canizares (Spain) 18 72 Gary Stal (France) 18 72 Connor Arendell (U.S.) 18 72 Jorge Campillo (Spain) 18 72 Daniel Im (U.S.) 18 72 Jeppe Huldahl (Denmark) 18 72 Chris Hanson (Britain) 18 72 Chris Paisley (Britain) 18 72 Lucas Bjerregaard (Denmark) 18 72 Alexander Levy (France) 15 Thomas Levet (France) 11 Pedro Oriol (Spain) 10 Scott Jamieson (Britain) 10 Lasse Jensen (Denmark) 9 Ignacio Elvira (Spain) 9 Alexandre Kaleka (France) 8 Carlos Aguilar (Spain) 7 1 Thomas Norret (Denmark) 18 73 Bernd Ritthammer (Germany) 18 73 Daniel Brooks (Britain) 18 73 Carlos Del Moral (Spain) 18 73 Jordi Garcia Pinto (Spain) 18 73 Jamie McLeary (Britain) 18 73 Edouard Dubois (France) 18 73 Estanislao Goya (Argentina) 14 Andrew Johnston (Britain) 12 Ricardo Santos (Portugal) 11 Eduardo De La Riva (Spain) 10 Richie Ramsay (Britain) 9 Duncan Stewart (Britain) 9 John Hahn (U.S.) 8 Mathias Groenberg (Sweden) 7 An Byeong-Hun (South Korea) 7 Adrien Saddier (France) 6 2 Jose Manuel Lara (Spain) 18 74 Julien Guerrier (France) 18 74 Simon Thornton (Ireland) 18 74 Cyril Bouniol (France) 18 74 Michael Jonzon (Sweden) 18 74 Damien McGrane (Ireland) 18 74 Simon Wakefield (Britain) 18 74 Andrea Pavan (Italy) 18 74 Gregory Havret (France) 18 74 Andrew Marshall (Britain) 18 74 Phillip Archer (Britain) 18 74 Oscar Stark (Sweden) 14 Andreas Harto (Denmark) 11 David Higgins (Ireland) 11 Patrik Sjoeland (Sweden) 11 Felipe Aguilar (Chile) 11 Adrien Bernadet (France) 10 Edouard Espana (France) 10 Callum Shinkwin (Britain) 10 Shane Lowry (Ireland) 10 Simon Khan (Britain) 9 Santiago Luna (Spain) 9 Kim Si-Hwan (South Korea) 9 Stuart Manley (Britain) 9 Peter Whiteford (Britain) 7 3 Alvaro Velasco (Spain) 18 75 Daniel Gaunt (Australia) 18 75 Brandon Stone (South Africa) 18 75 Jake Roos (South Africa) 18 75 Thomas Pieters (Belgium) 18 75 James Morrison (Britain) 18 75 Kevin Phelan (Ireland) 18 75 Mark Tullo (Chile) 15 Espen Kofstad (Norway) 14 Lloyd Kennedy (Britain) 12 Richard Finch (Britain) 9 James Heath (Britain) 8 Joel Sjoeholm (Sweden) 7 Jason Barnes (Britain) 7 Lee Slattery (Britain) 6 4 Pontus Widegren (Sweden) 18 76 Johan Edfors (Sweden) 18 76 John Parry (Britain) 18 76 Kristoffer Broberg (Sweden) 18 76 Andrew McArthur (Britain) 18 76 Tom Lewis (Britain) 15 Oliver Wilson (Britain) 13 Steven Brown (Britain) 12 Jens Fahrbring (Sweden) 12 Niklas Lemke (Sweden) 10 Bjoern Akesson (Sweden) 9 Brinson Paolini (U.S.) 9 5 Andy Sullivan (Britain) 18 77 Dodge Kemmer (U.S.) 12 Sam Walker (Britain) 11 Chris Wood (Britain) 11 Scott Henry (Britain) 9 6 Jordi Garcia Del Moral (Spain) 18 78 Maarten Lafeber (Netherlands) 18 78 Craig Lee (Britain) 18 78 Bernd Wiesberger (Austria) 18 78 Maximilian Kieffer (Germany) 18 78 Jason Knutzon (U.S.) 18 78 Phillip Price (Britain) 18 78 Niclas Fasth (Sweden) 18 78 Joachim Hansen (Denmark) 14 Agustin Domingo (Spain) 11 7 Zane Scotland (Britain) 18 79 Niccolo Quintarelli (Italy) 18 79 Paul Waring (Britain) 18 79 Wil Besseling (Netherlands) 18 79 David Drysdale (Britain) 18 79 Eddie Pepperell (Britain) 18 79 Graeme Storm (Britain) 12 Robert Rock (Britain) 9 8 Jamie Elson (Britain) 18 80 Alastair Forsyth (Britain) 18 80 Jesus Legarrea (Spain) 18 80 Adam Gee (Britain) 18 80 Steven Tiley (Britain) 14 Rikard Karlberg (Sweden) 13 9 Tim Sluiter (Netherlands) 18 81 Anthony Wall (Britain) 18 81 10 Peter Lawrie (Ireland) 18 82 11 Thomas Linard (France) 13 12 Marcel Siem (Germany) 18 84 14 Chris Doak (Britain) 18 86 5 WDW Simon Dyson (Britain) 2 TOP10 AFTER COMPLETE ROUND -3 Jack Doherty (Britain) 69 -2 Bradley Dredge (Britain) 70 -1 Adrian Otaegui (Spain) 71 Lorenzo Gagli (Italy) 71 David Howell (Britain) 71 David Horsey (Britain) 71 Mikko Korhonen (Finland) 71 Par Anders Hansen (Denmark) 72 Matthew Nixon (Britain) 72 Alejandro Canizares (Spain) 72 Gary Stal (France) 72 Connor Arendell (U.S.) 72 Jorge Campillo (Spain) 72 Daniel Im (U.S.) 72 Jeppe Huldahl (Denmark) 72 Chris Hanson (Britain) 72 Chris Paisley (Britain) 72 Lucas Bjerregaard (Denmark) 72