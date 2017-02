July 3 (Gracenote) - Scores from the European Tour French Open at the par-71 course on Sunday in Paris -11 Thongchai Jaidee (Thailand) 67 70 68 68 -7 Francesco Molinari (Italy) 68 71 72 66 -6 Rory McIlroy (Britain) 71 66 70 71 -5 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 73 69 70 67 -4 Andy Sullivan (Britain) 69 70 71 70 Brandon Stone (South Africa) 69 68 73 70 Martin Kaymer (Germany) 74 68 68 70 -3 Alexander Noren (Sweden) 72 68 70 71 -2 Joost Luiten (Netherlands) 69 70 71 72 Callum Shinkwin (Britain) 71 72 71 68 -1 Richard Sterne (South Africa) 76 68 70 69 Chris Wood (Britain) 70 73 72 68 Bernd Wiesberger (Austria) 67 71 70 75 Lee Westwood (Britain) 74 70 67 72 Matthew Southgate (Britain) 70 70 72 71 0 Thomas Pieters (Belgium) 67 72 74 71 Julien Quesne (France) 70 73 71 70 Mathieu Decottignies Lafon (France) 68 73 72 71 Johan Carlsson (Sweden) 71 70 72 71 Anders Hansen (Denmark) 70 68 74 72 Ricardo Gouveia (Portugal) 73 71 71 69 1 Wang Jeung-Hun (Korea) 71 66 70 78 Ross Fisher (Britain) 73 72 72 68 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 68 73 74 2 Eduardo De La Riva (Spain) 70 72 72 72 Gregory Bourdy (France) 69 75 74 68 Thomas Detry (Belgium) 72 69 74 71 Daniel Im (U.S.) 72 71 73 70 Mikko Ilonen (Finland) 69 68 75 74 3 Padraig Harrington (Ireland) 73 70 77 67 Romain Wattel (France) 69 76 69 73 Robert Dinwiddie (Britain) 71 71 71 74 4 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 72 72 73 71 Tyrrell Hatton (Britain) 73 71 72 72 Gary Boyd (Britain) 71 73 71 73 Romain Langasque (France) 72 71 74 71 Adrian Otaegui (Spain) 67 76 72 73 5 Trevor Fisher (South Africa) 71 71 73 74 Gregory Havret (France) 72 70 73 74 Simon Khan (Britain) 73 68 75 73 Magnus Carlsson (Sweden) 70 75 73 71 Lasse Jensen (Denmark) 69 71 73 76 Jorge Campillo (Spain) 73 71 70 75 Chris Paisley (Britain) 72 71 73 73 6 Luke Donald (Britain) 73 71 73 73 Lucas Bjerregaard (Denmark) 66 74 76 74 Chris Hanson (Britain) 68 75 77 70 Clement Sordet (France) 73 71 72 74 Adrien Saddier (France) 70 70 77 73 Eddie Pepperell (Britain) 71 74 74 71 Justin Walters (South Africa) 71 72 77 70 7 Edoardo Molinari (Italy) 68 73 75 75 8 Richard McEvoy (Britain) 75 70 77 70 Marcel Siem (Germany) 71 70 77 74 Anthony Wall (Britain) 74 70 77 71 9 Scott Hend (Australia) 73 69 79 72 Alexander Levy (France) 72 69 74 78 10 Troy Merritt (U.S.) 70 75 69 80 John Parry (Britain) 72 72 75 75 Oliver Wilson (Britain) 72 72 79 71 12 Thomas Bjorn (Denmark) 74 70 78 74 13 Jaco Van Zyl (South Africa) 71 71 79 76 Robert Karlsson (Sweden) 72 73 76 76 15 Craig Farrelly (Britain) 75 70 77 77 16 Marc Warren (Britain) 74 70 79 77 18 Victor Dubuisson (France) 71 73 83 75