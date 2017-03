Golf-WGC-Match Play Championship group stage scores

March 23 (Gracenote) - Scores from the WGC-Match Play Championship Group Stage on Wednesday in Austin, Texas Dustin Johnson (U.S.) beat Webb Simpson (U.S.) 5 and 3 Martin Kaymer (Germany) beat Jimmy Walker (U.S.) 3 and 2 Soren Kjeldsen (Denmark) beat Rory McIlroy (Britain) 2 and 1 Gary Woodland (U.S.) beat Emiliano Grillo (Argentina) 3 and 2 Pat Perez (U.S.) beat Jason Day (Australia) (Jason Day withdrawn) Marc Leishman (A