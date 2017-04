Jan 15 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Joburg Open on Friday in Johannesburg. The cut was set at 140. -14 Ross McGowan (Britain) 67 62 -11 Felipe Aguilar (Chile) 67 65 Anthony Wall (Britain) 65 67 Haydn Porteous (South Africa) 66 66 Jean Hugo (South Africa) 67 65 -10 Stuart Manley (Britain) 66 67 Johan Carlsson (Sweden) 66 67 -9 Erik Van Rooyen (South Africa) 70 64 Richard Bland (Britain) 67 67 Bjoern Akesson (Sweden) 70 64 Justin Walters (South Africa) 65 69 Paul Dunne (Ireland) 71 63 -8 Jacques Blaauw (South Africa) 66 69 Zander Lombard (South Africa) 71 64 Tjaart Van der Walt (South Africa) 70 65 Mark Williams (South Africa) 65 70 Darren Fichardt (South Africa) 70 65 Richard Sterne (South Africa) 69 66 Jason Scrivener (Australia) 69 66 -7 Alex Haindl (South Africa) 72 64 Marcel Siem (Germany) 66 70 -6 Trevor Fisher (South Africa) 67 70 Daan Huizing (Netherlands) 70 67 Andrew Johnston (Britain) 68 69 Rhys Davies (Britain) 66 71 Jorge Campillo (Spain) 71 66 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 67 70 Mark Foster (Britain) 69 68 Rhys West (South Africa) 68 69 Daniel Im (U.S.) 69 68 -5 Chris Swanepoel (South Africa) 68 70 Laurie Canter (Britain) 69 69 Jared Harvey (South Africa) 67 71 Dimitrios Papadatos (Australia) 71 67 Paul Lawrie (Britain) 69 69 Ricardo Gouveia (Portugal) 67 71 Andrew Curlewis (South Africa) 69 69 Dean Burmester (South Africa) 71 67 Merrick Bremner (South Africa) 72 66 Richard McEvoy (Britain) 72 66 Jens Fahrbring (Sweden) 69 69 -4 Francesco Laporta (Italy) 72 67 Daniel Greene (South Africa) 70 69 Brandon Stone (South Africa) 69 70 Estanislao Goya (Argentina) 71 68 Callum Mowat (South Africa) 70 69 Chris Hanson (Britain) 70 69 Lee Slattery (Britain) 71 68 Sebastien Gros (France) 70 69 Seve Benson (Britain) 69 70 George Coetzee (South Africa) 72 67 David Howell (Britain) 65 74 Tom Lewis (Britain) 71 68 Daniel Brooks (Britain) 68 71 Tyrrell Hatton (Britain) 71 68 Adilson Da Silva (Brazil) 68 71 Clement Berardo (France) 69 70 Tyrone Ferreira (South Africa) 72 67 -3 Rourke Van der Spuy (South Africa) 71 69 Lindani Ndwandwe (South Africa) 72 68 Michael Jonzon (Sweden) 66 74 Colin Nel (South Africa) 72 68 Jbe Kruger (South Africa) 70 70 Jazz Janewattananond (Thailand) 71 69 Marco Crespi (Italy) 70 70 Steven Ferreira (South Africa) 69 71 David Horsey (Britain) 72 68 Carlos Del Moral (Spain) 73 67 Michael Hoey (Britain) 71 69 Oliver Fisher (Britain) 70 70 Michael Hollick (South Africa) 68 72 Craig Lee (Britain) 71 69 Max Orrin (Britain) 69 71 Ernie Els (South Africa) 70 70 Scott Henry (Britain) 71 69 Kevin Phelan (Ireland) 68 72 Jacques Kruyswijk (South Africa) 70 70 JC Ritchie (South Africa) 73 67 -2 DNQ Pedro Oriol (Spain) 69 72 Ryan Tipping (South Africa) 71 70 Lasse Jensen (Denmark) 69 72 Anthony Michael (South Africa) 72 69 Ockie Strydom (South Africa) 71 70 Sam Walker (Britain) 69 72 Jaco Ahlers (South Africa) 67 74 Marcus Kinhult (Sweden) 72 69 CJ Du Plessis (South Africa) 72 69 Tom Murray (Britain) 70 71 Edoardo Molinari (Italy) 74 67 Renato Paratore (Italy) 74 67 Morten Madsen (Denmark) 70 71 Pablo Martin (Spain) 71 70 Mikael Lundberg (Sweden) 71 70 Justin Harding (South Africa) 68 73 Steven Jeppesen (Sweden) 74 67 -1 DNQ Hugues Joannes (Belgium) 70 72 Thanda Mavundla (South Africa) 75 67 David Dixon (Britain) 70 72 JJ Senekal (South Africa) 69 73 Jason Froneman (South Africa) 68 74 Espen Kofstad (Norway) 70 72 Bernd Ritthammer (Germany) 69 73 Jamie McLeary (Britain) 73 69 Martin Rominger (Switzerland) 70 72 Matthew Carvell (South Africa) 69 73 Bryn Flanagan (South Africa) 72 70 Steve Surry (Britain) 71 71 Graeme Storm (Britain) 69 73 Tyrone Ryan (South Africa) 72 70 Makhetha Mazibuko (South Africa) 69 73 Keith Horne (South Africa) 74 68 Niccolo Ravano (Italy) 70 72 Christiaan Basson (South Africa) 70 72 Matteo Manassero (Italy) 75 67 Matthew Baldwin (Britain) 71 71 0 DNQ Garth Mulroy (South Africa) 76 67 Dylan Frittelli (South Africa) 71 72 Louis De Jager (South Africa) 71 72 Lyle Rowe (South Africa) 72 71 Heinrich Bruiners (South Africa) 71 72 Gary King (Britain) 75 68 Daniel Gaunt (Australia) 74 69 James Robinson (Britain) 74 69 Doug McGuigan (South Africa) 70 73 Ben Evans (Britain) 69 74 Dylan Naidoo (South Africa) 70 73 1 DNQ Neil Schietekat (South Africa) 72 72 Ruan De Smidt (South Africa) 73 71 Matthew Nixon (Britain) 72 72 Mark Murless (South Africa) 69 75 Joachim Hansen (Denmark) 68 76 Jack Harrison (Britain) 76 68 Adrian Otaegui (Spain) 75 69 Simon Dyson (Britain) 74 70 Vaughn Groenewald (South Africa) 69 75 Jake Roos (South Africa) 75 69 Borja Virto (Spain) 75 69 2 DNQ Matthew Southgate (Britain) 74 71 Bradford Vaughan (South Africa) 73 72 Peter Whiteford (Britain) 75 70 Ignacio Elvira (Spain) 76 69 David Drysdale (Britain) 74 71 Matt Ford (Britain) 77 68 Danie Van Tonder (South Africa) 74 71 Trevor Immelman (South Africa) 74 71 Ryan Fox (New Zealand) 70 75 Charl Coetzee (South Africa) 73 72 Tyrone Mordt (South Africa) 69 76 Toby Tree (Britain) 73 72 3 DNQ Nino Bertasio (Italy) 74 72 Jeff Winther (Denmark) 75 71 Shaun Norris (South Africa) 70 76 Jaco Van Zyl (South Africa) 77 69 Terry Pilkadaris (Australia) 75 71 Desvonde Botes (South Africa) 79 67 Morne Buys (South Africa) 76 70 Andrew Georgiou (South Africa) 74 72 Madalitso Muthiya (Zambia) 76 70 Grant Veenstra (South Africa) 71 75 Theunis Spangenberg (South Africa) 76 70 Peter Karmis (South Africa) 73 73 Kevin Rundle (South Africa) 73 73 4 DNQ Dominic Foos (Germany) 77 70 Ruaidhri McGee (Ireland) 71 76 Hennie Otto (South Africa) 72 75 Robert Dinwiddie (Britain) 73 74 Keenan Davidse (South Africa) 74 73 Warren Abery (South Africa) 75 72 Jeong Jin (Korea) 70 77 Gary Boyd (Britain) 72 75 Derick Petersen (South Africa) 72 75 John Hahn (U.S.) 73 74 Jacquin Hess (South Africa) 72 75 Lukas Nemecz (Austria) 72 75 Jens Dantorp (Sweden) 79 68 5 DNQ Julien Brun (France) 74 74 Wallie Coetsee (South Africa) 67 81 James Du Preez (South Africa) 76 72 Gert Myburgh (South Africa) 75 73 Michiel Bothma (South Africa) 71 77 Jake Redman (South Africa) 74 74 Ryan Evans (Britain) 71 77 Bradley Neil (Britain) 75 73 Divan Van den Heever (South Africa) 72 76 6 DNQ Breyten Meyer (South Africa) 80 69 Ulrich Van den Berg (South Africa) 72 77 Daniel Gavins (Britain) 77 72 Jean-Paul Strydom (South Africa) 74 75 Callie Swart (South Africa) 74 75 7 DNQ Ariel Canete (Argentina) 77 73 Jack Senior (Britain) 76 74 Dwayne Basson (South Africa) 72 78 PH McIntyre (South Africa) 72 78 8 DNQ Oliver Bekker (South Africa) 73 78 Le Roux Ferreira (South Africa) 74 77 Callum Shinkwin (Britain) 74 77 9 DNQ Tyron McComb (South Africa) 77 75 10 DNQ Marco Steyn (South Africa) 75 78 Titch Moore (South Africa) 73 80 Richard Finch (Britain) 78 75 Karabo Mokoena (South Africa) 77 76 James Busby (Britain) 75 78 11 DNQ Allister De Kock (South Africa) 77 77 12 DNQ Petr Dedek (Czech Republic) 75 80 13 DNQ Neo Thubisi (South Africa) 82 74 Jason Viljoen (South Africa) 78 78 Sipho Bujela (South Africa) 82 74 16 DNQ Mikhail Tewary (South Africa) 79 80 17 DNQ Omar Sandys (South Africa) 82 78 5 WDW Paul Peterson (U.S.) 76