July 31 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Paul Lawrie Match Play Round 2 on Friday in Aberdeen Johan Carlsson (Sweden) beat James Morrison (Britain) 2 and 1 Robert Karlsson (Sweden) beat Alejandro Canizares (Spain) 4 and 3 Morten Madsen (Denmark) beat Alexander Levy (France) 4 and 3 Richie Ramsay (Britain) beat Edoardo Molinari (Italy) 4 and 3 David Howell (Britain) beat David Drysdale (Britain) 6 and 4 Chris Doak (Britain) beat Paul Lawrie (Britain) by 1 hole Chris Wood (Britain) beat Jorge Campillo (Spain) 5 and 4 Julien Quesne (France) beat Jeev Milkha Singh (India) 4 and 3 Marc Warren (Britain) beat Fabrizio Zanotti (Paraguay) 3 and 2 Nicolas Colsaerts (Belgium) beat Trevor Fisher (South Africa) 4 and 3 Tyrrell Hatton (Britain) beat Mikael Lundberg (Sweden) 4 and 2 Peter Uihlein (U.S.) beat Matthew Fitzpatrick (Britain) at hole 19 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) beat Graeme Storm (Britain) 3 and 2 Thomas Aiken (South Africa) beat Andrew Dodt (Australia) 2 and 0 Gregory Havret (France) beat Seve Benson (Britain) 2 and 1 Michael Hoey (Britain) beat Kristoffer Broberg (Sweden) 5 and 4