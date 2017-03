Feb 15 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Thailand Classic at the par-72 course on Sunday in Hua Hin 272 Andrew Dodt (Australia) 71 67 67 67 273 Scott Hend (Australia) 67 68 66 72 Thongchai Jaidee (Thailand) 69 66 67 71 274 Richard Lee (Canada) 68 67 73 66 Jason Knutzon (U.S.) 72 66 69 67 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 67 67 70 70 275 Miguel Angel Jimenez (Spain) 67 66 69 73 Carlos Pigem (Spain) 65 72 72 66 Johan Carlsson (Sweden) 69 67 70 69 Wade Ormsby (Australia) 72 65 68 70 276 John Parry (Britain) 71 69 70 66 Alexander Noren (Sweden) 67 70 68 71 Shiv Kapur (India) 66 73 69 68 Sam Brazel (Australia) 69 69 71 67 277 Wang Jeung-Hun (South Korea) 68 69 71 69 Jyoti Randhawa (India) 71 70 65 71 Jorge Campillo (Spain) 73 68 66 70 Anthony Wall (Britain) 72 68 70 67 Richard Green (Australia) 71 67 67 72 Javier Colomo (Spain) 74 67 65 71 278 Berry Henson (U.S.) 70 69 69 70 Anirban Lahiri (India) 69 72 70 67 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 67 73 70 68 Nathan Holman (Australia) 71 67 71 69 279 Marc Warren (Britain) 69 71 72 67 Tom Lewis (Britain) 69 67 70 73 Prayad Marksaeng (Thailand) 67 72 68 72 Adrian Otaegui (Spain) 69 69 71 70 Mikko Korhonen (Finland) 73 69 70 67 Thomas Bjorn (Denmark) 69 72 66 72 280 Prom Meesawat (Thailand) 73 65 73 69 Marcus Fraser (Australia) 69 71 70 70 Magnus Carlsson (Sweden) 71 71 67 71 Arjun Atwal (India) 73 67 74 66 Romain Wattel (France) 70 68 70 72 Michael Hoey (Britain) 64 72 73 71 Chris Lloyd (Britain) 69 71 71 69 281 Rikard Karlberg (Sweden) 72 65 70 74 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 72 66 69 74 Danny Chia (Malaysia) 71 71 71 68 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 68 72 69 72 Terry Pilkadaris (Australia) 69 73 73 66 Johan Edfors (Sweden) 69 72 72 68 Kristoffer Broberg (Sweden) 70 71 72 68 Emiliano Grillo (Argentina) 70 69 71 71 282 Chawalit Plaphol (Thailand) 71 71 69 71 Anders Hansen (Denmark) 71 71 69 71 Mardan Mamat (Singapore) 70 68 70 74 Kang Sung-Hoon (South Korea) 74 68 72 68 283 Jbe Kruger (South Africa) 69 69 70 75 David Lipsky (U.S.) 65 73 69 76 Piya Swangarunporn (Thailand) 75 67 71 70 Julien Quesne (France) 70 71 70 72 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 68 71 74 70 Simon Dyson (Britain) 73 69 72 69 Sattaya Supupramai (Thailand) 72 68 72 71 Jason Barnes (Britain) 72 70 70 71 Maximilian Kieffer (Germany) 73 68 70 72 Felipe Aguilar (Chile) 70 70 71 72 284 Matthew Baldwin (Britain) 69 67 73 75 Juvic Pagunsan (Philippines) 72 70 71 71 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 71 71 73 69 Paul Peterson (U.S.) 68 72 72 72 Hung Chien-Yao (Taiwan) 65 73 72 74 Gregory Havret (France) 69 68 72 75 285 Kalem Richardson (Australia) 73 68 73 71 Damien McGrane (Ireland) 74 67 74 70 Paul Maddy (Britain) 70 70 73 72 286 Masahiro Kawamura (Japan) 68 72 71 75 Koumei Oda (Japan) 70 71 74 71 287 Brett Rumford (Australia) 69 72 70 76 Matt Ford (Britain) 67 74 72 74 288 Steve Lewton (Britain) 70 71 76 71 289 Scott Jamieson (Britain) 70 72 72 75 291 Renato Paratore (Italy) 67 75 73 76 Andrea Pavan (Italy) 70 72 71 78 292 S.S.P. Chowrasia (India) 71 71 71 79 295 Arnond Vongvanij (Thailand) 72 69 80 74