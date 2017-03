May 31 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Irish Open at the par-71 course on Sunday in Newcastle PLAY-OFF 1 4 Soren Kjeldsen (Denmark) after 1 2 5 Bernd Wiesberger (Austria) after 1 2 Eddie Pepperell (Britain) after 1 REGULAR ROUNDS -2 Soren Kjeldsen (Denmark) 69 70 67 76 Bernd Wiesberger (Austria) 72 67 70 73 Eddie Pepperell (Britain) 74 72 67 69 -1 Tyrrell Hatton (Britain) 73 66 70 74 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 71 68 69 75 0 Danny Willett (Britain) 69 76 71 68 Andy Sullivan (Britain) 74 70 69 71 1 Matthew Fitzpatrick (Britain) 71 72 70 72 Maximilian Kieffer (Germany) 67 76 65 77 2 Richard Green (Australia) 72 72 70 72 Niclas Fasth (Sweden) 71 73 67 75 Bradley Dredge (Britain) 72 70 71 73 Chris Wood (Britain) 70 69 75 72 Anthony Wall (Britain) 72 71 69 74 Jaco Van Zyl (South Africa) 73 74 68 71 Richie Ramsay (Britain) 72 67 70 77 Thongchai Jaidee (Thailand) 72 74 70 70 4 Luke Donald (Britain) 70 70 72 76 Lucas Bjerregaard (Denmark) 73 73 66 76 Jbe Kruger (South Africa) 73 73 71 71 5 Rikard Karlberg (Sweden) 70 76 74 69 John Parry (Britain) 72 70 72 75 Darren Fichardt (South Africa) 76 71 67 75 An Byeong-Hun (Korea) 75 71 67 76 Tommy Fleetwood (Britain) 71 75 69 74 Alexander Noren (Sweden) 73 74 67 75 Jake Roos (South Africa) 75 69 68 77 6 Jason Barnes (Britain) 75 72 70 73 Darren Clarke (Britain) 75 72 72 71 7 Graeme McDowell (Britain) 72 75 69 75 Mark Tullo (Chile) 74 72 74 71 Rickie Fowler (U.S.) 71 71 76 73 Emiliano Grillo (Argentina) 69 75 73 74 Scott Jamieson (Britain) 73 72 73 73 8 Ross Fisher (Britain) 74 71 74 73 Tom Lewis (Britain) 74 71 73 74 Magnus Carlsson (Sweden) 72 72 73 75 Matthew Nixon (Britain) 77 70 71 74 Matt Ford (Britain) 70 71 77 74 9 Mark Foster (Britain) 77 70 73 73 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 72 74 73 74 Anders Hansen (Denmark) 70 73 76 74 10 Ernie Els (South Africa) 71 73 78 72 Shane Lowry (Ireland) 72 74 71 77 Padraig Harrington (Ireland) 67 73 78 76 Lee Slattery (Britain) 72 73 73 76 Marcus Fraser (Australia) 73 73 74 74 Thomas Aiken (South Africa) 73 72 72 77 Ricardo Gonzalez (Argentina) 76 67 75 76 Miguel Angel Jimenez (Spain) 72 72 74 76 11 Seve Benson (Britain) 74 71 72 78 Francesco Molinari (Italy) 71 73 79 72 12 Trevor Fisher (South Africa) 70 74 75 77 Felipe Aguilar (Chile) 74 71 73 78 Romain Wattel (France) 74 72 73 77 Lee Westwood (Britain) 74 72 74 76 Richard Bland (Britain) 75 72 75 74 Richard McEvoy (Britain) 71 72 79 74 13 Moritz Lampert (Germany) 76 71 70 80 14 Peter Uihlein (U.S.) 72 74 74 78 Steve Webster (Britain) 72 74 78 74 Simon Thornton (Ireland) 71 76 71 80 15 Gregory Bourdy (France) 73 74 76 76 Benjamin Hebert (France) 75 72 78 74 16 Scott Hend (Australia) 73 74 71 82 Andrew Dodt (Australia) 73 73 72 82 Soren Hansen (Denmark) 68 76 79 77